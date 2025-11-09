VfR Aalen: "Großes Lob an die Jungs, die das voll annehmen"







Ein Spitzenspiel mit klarer Richtung

Der VfR Aalen ging als Tabellenführer in das Heimspiel gegen den viertplatzierten SV Oberachern – und wurde dieser Rolle in allen Belangen gerecht. 1433 Zuschauer sahen eine dominierende Aalener Mannschaft, die das Spiel über 90 Minuten kontrollierte und mit spielerischer Klarheit, körperlicher Stärke und konsequenter Chancenverwertung überzeugte.

Trainer Beniamino Molinari lobte anschließend die Leistung seines Teams: „Wir haben gegen eine richtig starke Mannschaft gespielt, die uns alles abverlangt hat. Es war das erwartete Spitzenspiel.“

Führung zur richtigen Zeit

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahm Aalen zunehmend das Heft in die Hand. In der 33. Minute belohnte Benjamin Kindsvater das Offensivspiel mit dem 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Vico Meien auf 2:0. Die Gäste aus Oberachern fanden darauf kaum Antworten und mussten die spielerische Überlegenheit der Hausherren anerkennen.

Aalen dominiert auch nach der Pause

Kurz nach Wiederanpfiff setzte Niklas Antlitz das nächste Ausrufezeichen. Mit seinem Treffer zum 3:0 in der 48. Minute schien die Partie bereits entschieden. Der SV Oberachern kam jedoch durch Mehmet Güzelcoban (57.) zum 3:1-Anschlusstreffer, ehe Jascha Döringer (67.) und Sasa Maksimovic per Foulelfmeter (73.) die Partie endgültig entschieden.

Auch eine Gelb-Rote Karte für Henri Scherer (53.) auf Seiten der Gäste spielte den Aalenern in die Karten. Der VfR nutzte die Überzahl klug und ließ Ball und Gegner laufen.

Molinari lobt Fitness und Teamgeist

Beniamino Molinari hob nach dem Spiel besonders die körperliche und mentale Stärke seiner Mannschaft hervor: „Wir konnten im Laufe der Begegnung immer mehr unser Spiel durchdrücken und waren sehr flexibel. Wir sind in einer körperlich sehr guten Verfassung und können auch mit unseren Wechseln das Tempo immer hochhalten.“

Die Einwechslungen von Spielern wie Stefan Wächter, Loris Groß oder Steffen Kienle sorgten erneut für frischen Wind und hohe Intensität in der Schlussphase.

Ein Team mit großer Mentalität

Der VfR-Trainer betonte zudem die Einstellung seiner Spieler: „Wir treffen jede Woche auf Mannschaften, die top motiviert sind und alles geben. Großes Lob an die Jungs, die das voll annehmen.“

Aalens Professionalität, taktische Disziplin und gemeinsamer Siegeswille wurden an diesem Nachmittag erneut sichtbar. Das Team ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen und reagierte mit der Souveränität eines Spitzenreiters.

Tabellenführung weiter gefestigt

Mit dem deutlichen 5:1-Erfolg baut der VfR Aalen seine beeindruckende Serie weiter aus. Nach 16 Spieltagen steht die Mannschaft mit 13 Siegen und 3 Unentschieden ungeschlagen an der Spitze. Das Torverhältnis von 37:8 unterstreicht die Balance zwischen Angriff und Defensive. Der Vorsprung auf den VfR Mannheim beträgt vier Punkte.

Fokus auf die nächste Aufgabe

Trainer Beniamino Molinari richtete den Blick bereits auf die kommende Herausforderung: „Auch nächste Woche treffen wir in Backnang auf eine Mannschaft, die total heiß sein wird, uns zu schlagen. Wenn wir da nicht bereit sind, dagegenzuhalten, alles anzunehmen, zusammenzustehen und unsere Energie komplett auf dem Platz zu lassen, dann ist es besser, nicht hinzufahren.“

Die Partie bei der TSG Backnang am Sonntag, 16. November 2025, um 14.30 Uhr wird erneut ein harter Test für den Spitzenreiter. Doch mit dem aktuellen Lauf, der spielerischen Überzeugung und der geschlossenen Mannschaftsleistung geht der VfR Aalen mit großem Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel.