VfR Aalen: "Glückwunsch an die Jungs zum verdienten Auswärtssieg"

Ein perfekter Start in Singen

Vor 402 Zuschauern trat der VfR Aalen am 11. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beim Aufsteiger Türkischer SV Singen an – und setzte sich mit 3:0 durch. Besonders die erste Halbzeit zeigte die ganze Klasse der Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari. Bereits nach 13 Minuten brachte Benjamin Kindsvater die Aalener per Foulelfmeter in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Vico Meien auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte erneut Benjamin Kindsvater mit seinem zweiten Treffer auf 3:0.

Trainer Molinari lobt Ballbesitzspiel

Beniamino Molinari zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung seines Teams, auch wenn er durchaus Verbesserungspotenzial sah. „Glückwunsch an die Jungs zum verdienten Auswärtssieg. Wir haben in der ersten Halbzeit mit dem Ball hervorragend Fußball gespielt. Die Jungs haben sehr viele Lösungen gefunden“, erklärte der Trainer. Doch er fand auch kritische Worte: „Leider waren wir gegen den Ball sehr schlampig und etwas sorglos. Wir haben es dann in der Halbzeit ruhig und sachlich angesprochen.“

Defensive Stabilität trotz Singener Härte

Der Türkische SV Singen, der im Tabellenkeller um jeden Punkt kämpft, versuchte mit viel Einsatz dagegenzuhalten. Mokhtar Boulachab wurde jedoch in der 77. Minute mit Rot vom Platz gestellt. Damit war die Partie endgültig entschieden. Trotz einiger Nachlässigkeiten in der Defensive blieb der VfR ohne Gegentor und stellte erneut die Stabilität seiner Defensive unter Beweis.

Viele Chancen in Halbzeit zwei

Auch nach der Pause blieb der VfR Aalen das dominierende Team. „In der zweiten Halbzeit sind wir dann wieder angerannt und hatten viele klare Chancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten“, sagte Molinari. Doch trotz mehrerer guter Möglichkeiten blieb es beim 3:0.

Ein Sieg, der Selbstvertrauen gibt

Mit dem klaren Erfolg in Singen unterstrich Aalen seine Ambitionen im Kampf um die Tabellenspitze. „Jetzt gilt es, an den Dingen zu arbeiten, die heute nicht so gut waren und die wir auch schon besser gemacht haben“, betonte Molinari. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinnen stimmten, doch die Chancenverwertung ließ Raum nach oben.

Tabellenspitze verteidigt

Durch den Auswärtssieg behauptete der VfR Aalen die Tabellenführung. Nach elf Spielen stehen die Aalener ungeschlagen bei 27 Punkten und haben mit nur vier Gegentoren die beste Defensive der Liga. Knapp dahinter lauert der VfR Mannheim mit 25 Zählern. TSV Essingen folgt mit 21 Punkten bereits mit etwas Abstand.

Blick auf das nächste Derby

Nach dem Erfolg in Singen richtet sich der Blick auf das nächste Heimspiel. Am Samstag, 11. Oktober, empfängt der VfR Aalen um 15:30 Uhr den SSV Reutlingen. Ein Spiel mit viel Brisanz, denn Reutlingen kämpft im Mittelfeld der Tabelle um Stabilität. Der VfR Aalen will mit einem weiteren Sieg die Spitzenposition festigen und seine beeindruckende Serie ohne Niederlage fortsetzen.