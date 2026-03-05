VfR Aalen fordert SV Waldhof Mannheim – Weinheim muss liefern

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

Der zweite Spieltag der Frühjahrsrunde in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg verspricht bereits weitere Wegweisende Partien für die Mannschaften in der Tabellenspitze und auf den Abstiegsrängen. Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach hat mit der 0:1-Niederlage gegen den VfR Aalen zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen müssen und eröffnete damit den Verfolgern neue Chancen. Direkt dahinter lauert die TSG 62/09 Weinheim, die nach dem 2:4 gegen die SG HD-Kirchheim jedoch ebenfalls unter Druck steht. Auch die TSG Balingen (U19) will nach dem 2:2 gegen den SSV Reutlingen den Anschluss an die Spitze halten, während der Freiburger FC nach dem 2:0 gegen TuS Ergenzingen mit Rückenwind in das Wochenende geht. Ein Ausrufezeichen setzte zudem der SV Waldhof Mannheim mit dem deutlichen 7:1 gegen den FC-Astoria Walldorf. Während sich an der Spitze mehrere Teams positionieren wollen, kämpfen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich um wichtige Punkte – auch der Bahlinger SC, der nun erstmals in der Frühjahresrunde eingreift.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr VfR Aalen VfR Aalen SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 16:00 PUSH

Der VfR Aalen startet am Samstag als Tabellenzehnter mit 10 Punkten und dem Rückenwind des 1:0-Auswärtssiegs beim Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach in das Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Der Waldhof wiederum reist als Fünftplatzierter (19 Punkte) mit der Wucht des 7:1-Heimsiegs gegen den FC-Astoria Walldorf nach Aalen. Für Aalen geht es darum, den Auftritt in Großaspach zu bestätigen und die hinteren Ränge zu verlassen, während Mannheim seine beeindruckende Offensivbilanz von 33:17 Toren nutzen will, um den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. ---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen Freiburger FC FreiburgerFC 14:00 PUSH

Der SSV Reutlingen steht mit 13 Punkten auf Rang sieben und muss die negativen Erinnerungen des Remis bei der TSG Balingen, als man in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 Ausgleich kassierte, verdrängen. Der Freiburger FC reist als Tabellenvierter mit 20 Punkten an und bringt ein 2:0 gegen den TuS Ergenzingen mit. Reutlingen will die Emotionen aus Balingen nun in einen Heimsieg ummünzen, während Freiburg mit einem weiteren Erfolg seinen Platz in der Spitzengruppe festigen und den Druck auf die vorderen Teams hochhalten kann. ---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH

Der TuS Ergenzingen liegt mit 16 Punkten auf Platz sechs und reist mit einer 0:2-Niederlage beim Freiburger FC an. Gegen den Tabellenletzten Bahlinger SC, der mit 3 Punkten und noch ohne Einsatz in der Frühjahrsrunde ins Spiel geht, bietet sich Ergenzingen die Chance, die Auftaktniederlage sofort zu korrigieren. Bahlingen hingegen muss trotz der schwierigen Ausgangslage befreit antreten und könnte mit einem überraschenden Sieg den Kampf um den Klassenerhalt neu entfachen. ---

Der FC-Astoria Walldorf steht mit 11 Punkten auf Rang neun und muss die heftige 1:7-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim nun bestmöglich wegstecken. Die TSG 62/09 Weinheim reist als Tabellenzweiter mit 24 Punkten an, hat aber das 2:4 gegen die SG HD-Kirchheim im Gepäck, in dem man das Spiel nach der 80. Spielminute mit drei Gegentoren aus der Hand gab. Walldorf braucht vor eigenem Publikum eine klare Reaktion auf das Debakel von Mannheim, während Weinheim zeigen will, dass der späte Einbruch gegen Kirchheim nur ein Ausrutscher war und die Ambitionen im Aufstiegsrennen weiter Bestand haben. ---

Die SG HD-Kirchheim hat mit dem 4:2-Auswärtssieg bei der TSG 62/09 Weinheim ein Ausrufezeichen gesetzt, als man das Spiel mit drei Treffern in der Schlussphase deutlich für sich entscheiden konnte. Die TSG Balingen steht derzeit auf Platz drei und reist mit dem hochemotionalen 2:2 Ausgleich in letzter Sekunde gegen den SSV Reutlingen im Rücken nach Kirchheim. Diese wollen den Schwung des spektakulären Auswärtssiegs nutzen, um weiter Boden gutzumachen, während Balingen nach dem späten Erfolgserlebnis einen weiteren Sieg für den Kampf um die Tabellenspitze einfahren möchte.