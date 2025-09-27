VfR Aalen: "Es war schade, dass wir uns nicht belohnt haben"

Starker Beginn mit Aluminium-Pech

Die Aalener starteten mit hohem Tempo und setzten die Gäste aus Karlsruhe früh unter Druck. Mehrfach erspielte sich die Mannschaft gute Möglichkeiten und kam dabei auch gefährlich zum Abschluss. Trainer Beniamino Molinari sagte: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Latte und Pfosten getroffen und uns viele Chancen rausgespielt.“ Doch das Tor fiel nicht. Stattdessen wuchs der Frust, während die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte herauskamen.

Gegenpressing als Schlüssel

Besonders beeindruckend war die Arbeit gegen den Ball. „Wir haben den Gegner extrem tief hinten reingesteckt und hatten extrem viele Bälle im Gegenpressing sofort wieder bei uns“, betonte Molinari. Das aggressive Anlaufen verhinderte fast jeden Aufbauversuch des KSC II und zwang die Gäste immer wieder zu langen Bällen. Doch die Belohnung in Form eines Tores blieb aus. „Es war schade, dass wir uns dafür einfach nicht belohnt haben“, erklärte der Aalener Trainer.

Ein kurzer Schockmoment nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild etwas. Karlsruhe nutzte kleine Unsicherheiten im Aalener Spiel und setzte über schnelle Umschaltmomente Akzente. „Anfang der zweiten Halbzeit hatte der KSC dann zwei, drei gute Umschaltmomente“, räumte Molinari ein. Doch die Defensive des VfR hielt stand und ließ keinen Gegentreffer zu.

Aalen drängt auf den Sieg

Nach dieser kurzen Phase übernahm der VfR wieder die Kontrolle. Erneut erspielte sich das Team hochkarätige Chancen, doch der Torerfolg blieb verwehrt. „Nach dieser Phase konnten wir das Spiel wieder auf unsere Seite ziehen und hatten sehr große Torchancen. Der Keeper vom KSC hat sehr gut gehalten“, sagte Molinari. Mehrfach verhinderte Karlsruhes Torwart Aki Koch mit starken Paraden die Führung des VfR.

Ein Punkt, der sich wie eine Niederlage anfühlt

Für Aalen bleibt nach 90 Minuten ein bitterer Beigeschmack. Trotz deutlicher Überlegenheit, einem klaren Chancenplus und leidenschaftlichem Auftritt stand am Ende nur ein Punkt. Während die Gäste aus Karlsruhe den Zähler bejubelten, musste sich der VfR mit dem Gefühl zufriedengeben, zwei Punkte liegen gelassen zu haben.

Die Tabellensituation nach dem Spieltag

Durch das Unentschieden musste der VfR Aalen die Tabellenführung an den VfR Mannheim abgeben, der mit 25 Punkten knapp vorne liegt. Aalen folgt mit 24 Punkten auf Rang zwei, bleibt jedoch weiterhin ungeschlagen und stellt mit nur vier Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Ausblick

Am kommenden Samstag steht das nächste Auswärtsspiel beim Türkischen SV Singen an. Dort soll die Chancenverwertung wieder besser werden – und ein Dreier eingefahren werden, um im engen Titelrennen mit dem VfR Mannheim Schritt zu halten.