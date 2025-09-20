VfR Aalen: "Es ist total beeindruckend"

Der VfR Aalen setzt sich mit 4:2 beim FSV Hollenbach durch, bleibt ungeschlagen und verteidigt die Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Nach einer dominanten Leistung sprach Trainer Beniamino Molinari von einem „tollen Auswärtsspiel“.

Ein hart erarbeiteter Auswärtserfolg

Vor 475 Zuschauern in Hollenbach hat der VfR Aalen seine Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg verteidigt. Mit 4:2 setzte sich die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari durch und bleibt auch nach dem neunten Spieltag ungeschlagen. Dabei war der Sieg nicht nur das Resultat von Effektivität, sondern vor allem Ausdruck von Wille, Geduld und Dominanz über weite Strecken der Partie.

VfR findet nach schwieriger Anfangsphase ins Spiel

In den ersten Minuten tat sich Aalen schwer, die richtige Balance zu finden. Trainer Beniamino Molinari erklärte: „Wir haben heute etwas gebraucht, um die richtigen Pässe in den richtigen Momenten zu finden. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden wir dann aber mit der Zeit immer klarer und spielbestimmender.“ Genau in dieser Phase legte der VfR den Grundstein für den Erfolg.

Kurz vor dem Pausenpfiff sorgten zwei Schlüsselmomente für die Führung: Zunächst lenkte Hollenbachs Juan Faßbinder den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit unglücklich ins eigene Tor – das 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Nur eine Minute später schlug Aalen erneut zu: Benjamin Kindsvater erhöhte auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Halbzeitführung.

Dominanz nach dem Seitenwechsel

Nach Wiederbeginn setzte der VfR sofort nach. Jascha Döringer markierte in der 59. Minute das 3:0. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden. „Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war extrem dominant, wir haben aber jede Menge Großchancen auf weitere Tore liegen lassen“, sagte Molinari im Rückblick über die mangelnde Chancenverwertung.

Doch Hollenbach gab sich nicht auf. Nur fünf Minuten nach dem dritten Aalener Treffer sorgte Marco Specht für das 1:3 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Molinari erkannte an: „Nach dem 3:0 hatten wir gefühlt alles unter Kontrolle. Hollenbach erzielte dann ein Traumtor und das Spiel war offener.“

Entscheidung in der Schlussphase

In der Schlussphase zeigte sich erneut die Tiefe im Kader des VfR. Der eingewechselte Niklas Antlitz stellte in der 87. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 4:1. Zwar konnte Hannes Scherer in der Nachspielzeit noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch mehr ließ die Aalener Defensive nicht zu. Juan Faßbinder musste kurz vor Schluss zudem mit Gelb-Rot vom Feld, womit sich die Hoffnungen der Gastgeber endgültig erledigt hatten. „Nach dem 4:1 war es dann entschieden. Wir haben ein tolles Auswärtsspiel gezeigt und jede Menge Chancen rausgespielt“, fasste Molinari zufrieden zusammen.

Ein Sieg mit Signalwirkung

Mit dem Auswärtserfolg in Hollenbach hat der VfR Aalen seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Die Mannschaft zeigte nicht nur Offensivkraft, sondern auch mentale Stärke, als der Gegner noch einmal aufkam. Besonders bemerkenswert war die Variabilität im Spiel – Tore durch Standards, individuelle Aktionen und konsequente Angriffe zeugen von einer breiten Palette an Möglichkeiten.

Die Tabellenführung gefestigt

Nach dem neunten Spieltag steht der VfR Aalen mit 23 Punkten aus neun Partien an der Spitze der Oberliga. Die Bilanz ist beeindruckend: sieben Siege, zwei Unentschieden und lediglich vier Gegentore. Verfolger VfR Mannheim liegt mit 22 Punkten knapp dahinter, während Pforzheim (18 Punkte) und Essingen (17 Punkte) bereits etwas Abstand haben.

Ausblick

Der VfR Aalen hat mit dem 4:2-Sieg beim FSV Hollenbach eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er aktuell das Maß der Dinge in der Oberliga Baden-Württemberg ist. Leidenschaft, Effizienz und Teamgeist zeichnen die Mannschaft von Beniamino Molinari aus. „Es ist total beeindruckend, wie die Mannschaft immer versucht, ihr Spiel durchzuziehen“, lobte der Trainer nach der Partie.

Am kommenden Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC II die nächste Aufgabe. Gegen den Aufsteiger soll die Serie weitergehen und die Tabellenführung verteidigt werden. Mit dem Rückenwind aus dem Spiel in Hollenbach und dem klaren Bekenntnis zum eigenen Weg reist der VfR mit breiter Brust in die kommende Woche.