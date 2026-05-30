VfR Aalen: Erst der Heimsieg dann die Aufstiegsparty

Aalen übernahm von Beginn an die Kontrolle, ohne in der Anfangsphase sofort zwingend zu werden. Backnang verteidigte ordentlich, blieb kompakt und suchte selbst immer wieder Momente, um nach Ballgewinnen umzuschalten. Die erste große Aalener Chance vergab Benjamin Kindsvater noch frei vor Maurice Brauns. In der 29. Minute fiel dann aber doch das 1:0: Nach Vorlage von Sasa Maksimovic traf Kindsvater mit einem platzierten Flachschuss vom Strafraumrand. Der Meister hatte sich diesen Vorsprung bis zur Pause verdient.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhielt die Partie plötzlich eine andere Richtung. Nach nur 35 Sekunden glich Fabijan Domic für Backnang zum 1:1 aus, nachdem Vincent Sadler im Mittelfeld durchgebrochen war und den entscheidenden Pass gespielt hatte. Für einige Minuten wirkte Aalen in dieser Phase ungewohnt offen. Domic kam zu einer weiteren guten Gelegenheit, und auch Maksimovic scheiterte auf der Gegenseite im Eins-gegen-Eins. Das Spiel war nun deutlich lebendiger als noch vor der Pause.

Der Meister findet die Antwort

In der 57. Minute stellte Aalen die Führung wieder her. Luigi Campagna schickte Sasa Maksimovic steil, der den Ball souverän am Torhüter vorbei zum 2:1 ins lange Eck legte. Der Treffer brachte dem VfR die Kontrolle zurück. Zwar blieb Backnang durch Domic und einen Freistoß von Ali Ferati noch gefährlich, doch Aalen wirkte nun wieder stabiler und klarer in seinen Aktionen. In der 73. Minute sorgte Vico Meien nach Vorarbeit von Dean Melo mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

Ein passender Schlusspunkt

Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute. Nach einem Ballverlust Backnangs im Mittelfeld flankte Aalen von rechts, Niklas Antlitz köpfte frei zum 4:1 ein. Damit schloss der VfR eine Saison ab, die mit Meisterschaft und Aufstieg längst ihren Höhepunkt gefunden hatte, aber auch im letzten Spiel den Anspruch des Teams noch einmal unterstrich. Mit 83 Punkten und 87:24 Toren beendet Aalen die Oberliga als klarer Tabellenführer. Der Abschied aus der Liga fiel damit so aus, wie es sich für diesen Meister anbot: souverän, deutlich und ohne Zweifel an der eigenen Klasse.