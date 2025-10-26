VfR Aalen: "Ein hochverdienter Sieg vor einer tollen Kulisse"

Schwierige Bedingungen, schwerer Gegner

Der VfR Aalen hat am 14. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg seine Tabellenführung verteidigt. Im Heimspiel besiegte die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari Türkspor Neckarsulm mit 1:0. Vor 3146 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie auf einem schwierigen Geläuf, die durch ein unglückliches Eigentor von Burak Alabas in der 65. Minute entschieden wurde.

„Es war das erwartet schwere Spiel auf einem schwer zu bespielenden Platz. Türkspor hat es gut gemacht und ist mutig aufgetreten“, sagte Molinari nach der Partie.

Überlegenheit ohne Durchschlagskraft

Von Beginn an übernahm der VfR Aalen die Initiative. Das Team dominierte das Spielgeschehen, tat sich aber schwer, klare Torchancen herauszuspielen. „Wir waren in der ersten Halbzeit zwar spielbestimmend, haben aber viele falsche Entscheidungen getroffen“, so der Trainer.

Trotz eines überlegenen Ballbesitzes und hohem Druck fehlte im letzten Drittel häufig die Präzision. Die Gäste aus Neckarsulm verteidigten kompakt, hielten die Partie bis zur Pause offen.

Der entscheidende Moment: ein Eigentor

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfR deutlich das Tempo und schnürte den Gegner in dessen Hälfte ein. Der Druck wurde immer größer – bis die Erlösung in der 65. Minute folgte: Der Neckarsulmer Burak Alabas lenkte den Ball unglücklich ins eigene Netz. Das 1:0 war die logische Konsequenz der Aalener Dominanz und zugleich das einzige Tor des Tages.

Molinari lobt den Siegeswillen

Trainer Beniamino Molinari war mit der Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause zufrieden. „In der zweiten Halbzeit konnten wir dann zulegen und haben extremen Druck entwickelt. Die Jungs marschieren bis zum Ende und die Spieler von der Bank bringen sehr viel Energie rein“, erklärte er.

Mit Einwechslungen wie Stefan Wächter, Michael Schaupp oder Loris Groß brachte Molinari frische Kräfte, die entscheidend dazu beitrugen, das Spiel bis zum Schluss zu kontrollieren. „Es war ein hochverdienter Sieg vor einer tollen Kulisse“, resümierte der Trainer.

Tabellenführung ausgebaut

Mit dem 1:0-Erfolg bleibt der VfR Aalen ungeschlagen und führt die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg an. Nach 14 Spieltagen hat das Team 36 Punkte auf dem Konto (elf Siege, drei Unentschieden) und ein beeindruckendes Torverhältnis von 28:5. Verfolger VfR Mannheim liegt mit 32 Punkten vier Zähler zurück. Dahinter folgen der FV Ravensburg und der TSV Essingen (jeweils 26 Punkte).

Blick nach vorn: Spitzenspiel in Pforzheim

Die Konzentration richtet sich nun auf das nächste Topspiel. Am Samstag, 1. November, tritt der VfR Aalen um 14 Uhr beim 1. CfR Pforzheim an. Der Tabellenfünfte gilt als heimstark und verfügt über eine gefährliche Offensive.