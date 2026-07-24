VfR Aalen: Dritter Test gegen ein Drittligisten vor dem Pokalstart

Das Remis gegen Großaspach lieferte dem VfR einen ordentlichen Befund. Zwar geriet die Mannschaft von Beniamino Molinari früh in Rückstand, als Volkan Celiktas bereits in der vierten Minute zum 0:1 traf. Doch Aalen antwortete schnell. Dean Melo glich nur sechs Minuten später aus und zeigte, dass der Aufsteiger auch gegen höherklassige Gegner nicht lange in der Rolle des Reagierenden bleiben will.

Nach der Pause ging Großaspach durch Lukas Stoppel erneut in Führung, ehe Michael Kleinschrodt in der 59. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 traf. Für Kleinschrodt, der im Sommer aus Großaspach nach Aalen gekommen war, hatte dieser Treffer eine besondere Note. Insgesamt war das Ergebnis gegen einen künftigen Drittligisten wertvoll, zumal der VfR schon zum Auftakt die Würzburger Kickers mit 3:1 geschlagen hatte.

Gegen Saarbrücken wird die Prüfung nun nicht leichter. Der nächste Drittligist bringt Erfahrung, Tempo und eine andere Wucht mit. Molinari dürfte weniger auf das Resultat achten als auf Kompaktheit, Umschaltverhalten und die Frage, wie stabil seine Mannschaft über längere Phasen gegen Druck bleibt. Gerade nach der Rückkehr in die Regionalliga muss Aalen lernen, gute Abschnitte nicht nur zu zeigen, sondern zu verlängern.