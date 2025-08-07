VfR Aalen: "Das wird eine Herausforderung"

Herausfordernder Gegner in starker Frühform

Die Gastgeber aus Oberschwaben haben zum Auftakt mit einem 3:1-Auswärtssieg beim 1. Göppinger SV ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Auch Aalens Trainer Beniamino Molinari ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft. Sie haben eine gute Vorbereitung gespielt und auch am Samstag in Göppingen stark gespielt.“

Ravensburg zählt zu den Topfavoriten

Für die laufende Saison erwartet Molinari eine zentrale Rolle des Gegners im Aufstiegskampf: „Sie hatten in den letzten Jahren immer einen starken Kader. Auch in dieser Saison gehören sie für mich zu den Topteams der Liga.“ Damit ist klar: Aalen sieht sich nicht als Favorit beim Match in Ravensburg – will sich dort aber keinesfalls verstecken.

Auftakt gibt Rückenwind, aber auch Warnung

Mit dem späten 2:1-Erfolg gegen den FC Denzlingen ist der VfR Aalen erfolgreich in die Saison gestartet. Vor 1227 Zuschauern erzielten Yunus Emre Kahriman und Joker Loris Groß die Tore für die Schwarz-Weißen. Doch das Spiel war enger, als es sich die Aalener gewünscht hätten. Die Leistung war vor allem in der zweiten Halbzeit schwankend – und bot Raum für Verbesserungen.

Positives Stimmungsbild vor der Auswärtsreise

Trotz des knappen Sieges und der noch nicht ausgereizten Leistung war die Trainingswoche beim VfR Aalen geprägt von Zuversicht und Konzentration. Die Mannschaft nutzte die Einheiten, um an den Schwachstellen zu arbeiten – mit Erfolg, wie Molinari betont: „Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind wieder einen Schritt weitergekommen.“ Der Kader ist dabei fast vollständig. „Personell stehen uns bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler zur Verfügung“, so der Coach vor dem Auswärtsspiel.

Tabellenbild unterstreicht frühe Brisanz

Beide Teams haben ihren Auftakt gewonnen und stehen mit drei Punkten im oberen Tabellendrittel. Ravensburg rangiert aktuell auf Platz vier, der VfR Aalen dahinter auf Rang sieben – getrennt nur durch das Torverhältnis. Ein Sieg in Ravensburg könnte den Aalenern nicht nur einen perfekten Start bescheren, sondern auch ein erstes Signal an die Konkurrenz senden. Das weiß auch Molinari: „Ich freue mich sehr auf das Spiel.“

Kompakte Defensive und Effizienz als Schlüssel

Wird es Aalen gelingen, das spielerisch starke Ravensburg zu stoppen, wird eine stabile Defensivleistung ebenso nötig sein wie ein gezielter Offensivplan. Dass die Mannschaft in der Schlussphase Druck aufbauen und Chancen kreieren kann, hat sie gegen Denzlingen unter Beweis gestellt. Doch gegen Ravensburg wird die Fehlerquote geringer sein müssen.

Vorfreude auf einen echten Härtetest

Trotz der Herausforderung überwiegt im Aalener Lager die positive Anspannung. Die Mischung aus Respekt und Selbstvertrauen ist deutlich spürbar. Beniamino Molinari blickt der Partie mit Vorfreude entgegen – und sieht in ihr die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand zu messen und den nächsten Schritt zu machen. In Ravensburg wartet keine einfache Aufgabe, aber genau die Spiele gegen solche Gegner zeigen, wozu diese Mannschaft imstande ist.