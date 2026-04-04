VfR Aalen bleibt in der Spur: Verdienter Heimerfolg gegen Hollenbach

Frühe Führung Aalen begann mit Druck und suchte sofort den Weg nach vorn. Bereits in der 6. Minute fiel das 1:0: Nach einem Eckball von Benjamin Kindsvater verlängerte Ali Odabas den Ball, Jascha Döringer drückte ihn aus kurzer Distanz im zweiten Versuch über die Linie. Der frühe Treffer verschaffte dem VfR die gewünschte Kontrolle. Auch danach blieb Aalen die aktivere Mannschaft und kam über Dean Melo und Luigi Campagna zu weiteren Möglichkeiten.

Spielkontrolle mit offener Phase

Der VfR bestimmte weite Teile der ersten Halbzeit über Ballbesitz und sauberes Positionsspiel. Die große Chance zum zweiten Tor vergab Dean Melo in der 24. Minute, als FSV-Torhüter Purtscher stark parierte. Hollenbach blieb über Konter im Spiel und hatte selbst zwei gute Möglichkeiten: Inas Music schob freistehend neben das Tor, zuvor hatte der FSV bereits erste Entlastungsangriffe gesetzt. So blieb es zur Pause trotz Aalener Überlegenheit beim knappen 1:0.

Entscheidung nach der Pause

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich zunächst, dass Aalen wach bleiben musste. Hollenbach kam direkt nach Wiederbeginn zu Chancen durch Marco Specht und Niklas Dörr, doch der Ausgleich fiel nicht. Stattdessen nutzte der VfR seine nächste klare Aktion konsequent. In der 57. Minute eroberte Luigi Campagna den Ball, Benjamin Kindsvater legte im Strafraum quer, und Sasa Maksimovic schob aus acht Metern zum 2:0 ein. Damit war die Partie in die Richtung gelenkt, die Aalen kontrollieren wollte.