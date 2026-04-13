VfR Aalen bezwingt Reutlingen, Großaspach und Waldhof Mannheim siegen

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

In einer intensiv geführten Auseinandersetzung behielt der FC-Astoria Walldorf am Ende die Oberhand gegen die SG HD-Kirchheim. Nachdem die erste Halbzeit trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten noch ohne Torerfolg geblieben war, erhöhten die Hausherren nach dem Seitenwechsel spürbar den Druck. In der 55. Minute belohnte Romeo Di Mauro die Bemühungen seiner Mannschaft und erzielte den Führungstreffer zum 1:0. Die Gäste aus Kirchheim gaben sich in der Folge nicht geschlagen und drängten auf den Ausgleich, bissen sich jedoch an der gut organisierten Defensive der Walldorfer die Zähne aus. In der dramatischen Nachspielzeit sorgte schließlich Niklas Wirth in der 90.+2 Minute für die endgültige Entscheidung, als er einen Konter zum 2:0-Endstand vollendete.

Bahlinger SC – TSG Balingen 1:2

Der Bahlinger SC musste sich in einem spannenden Duell der TSG Balingen knapp geschlagen geben. Die Gäste aus Balingen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 19. Minute durch Ellis Mustafic mit 0:1 in Führung. Bahlingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte die prompte Antwort. Diese gelang noch vor der Halbzeitpause: Henry Leber markierte in der 37. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste für sich, als Nico Kieninger in der 77. Minute goldrichtig stand und den Ball zum 1:2 im Netz versenkte.

SG Sonnenhof Großaspach – TSG 62/09 Weinheim 3:1

Die SG Sonnenhof Großaspach sicherte sich einen Heimsieg gegen die TSG 62/09 Weinheim. Die Weichen für den Erfolg wurden bereits früh in der ersten Halbzeit gestellt. Innerhalb von nur 120 Sekunden schockten die Hausherren die Weinheimer Defensive: Erst traf Marlon D'Elia in der 19. Minute zur Führung, ehe Mohamed Bouich bereits in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Lenny Lucic in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch die Antwort der Großaspacher ließ nicht lange auf sich warten: Sean Wallace stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her und markierte den Treffer zum 3:1-Endstand.

TuS Ergenzingen – SV Waldhof Mannheim 2:3

Ein emotionales und bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel erlebten die Zuschauer in Ergenzingen. Die Hausherren profitierten zunächst von einem Fehler der Gäste, als ein unglückliches Eigentor in der 13. Minute die 1:0-Führung für den TuS Ergenzingen bedeutete. Der SV Waldhof Mannheim zeigte sich jedoch kampfstark und glich in der 31. Minute aus. Nach der Pause drehten die Mannheimer das Spiel zunächst komplett und gingen in der 55. Minute mit 1:2 in Front. Ergenzingen gab nicht auf und kam durch Linus Hellstern in der 63. Minute zum viel umjubelten Ausgleich. Als alles bereits nach einer Punkteteilung aussah, schlug der SV Waldhof Mannheim in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5 Minute) erneut zu und entführte mit dem Treffer zum 2:3-Endstand alle drei Punkte.

VfR Aalen – SSV Reutlingen 3:0

Der VfR Aalen präsentierte sich gegen den SSV Reutlingen in glänzender Verfassung und feierte einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg. Von Beginn an kontrollierten die Aalener das Geschehen auf dem Platz. Den Torreigen eröffnete Alessio Gusciglio bereits in der 14. Minute mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Die Hausherren blieben am Drücker und legten noch vor dem Seitenwechsel nach: Malte Winkler erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit fand Reutlingen kein wirksames Mittel gegen die spielstarken Aalener. In der 64. Minute sorgte schließlich David Belec mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung und besiegelte damit den klaren Sieg des VfR Aalen.

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