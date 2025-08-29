 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

VfR Aalen bezwingt dank später Treffer den 1. FC Normannia Gmünd

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Der VfR Aalen hat heute mit einem hart erkämpften 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd die Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg übernommen.

---

Heute, 19:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
2
0
Abpfiff

Von Beginn an entwickelte sich ein zähes Ringen. Die Schlüsselszene des Spiels folgte in der 78. Minute: Calvin Körner wurde nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr erhöhte der VfR den Druck spürbar und wurde schließlich belohnt. In der 80. Minute erzielte Oleksii Ohurtsov das erlösende 1:0, bevor Sasa Maksimovic in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem Treffer den Sieg endgültig sicherte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
14:00

Villingen kämpft mit bisher einem Sieg und einem Unentschieden (Platz zehn) gegen Oberachern (Platz fünf), die zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren haben. Oberachern ist mit nur zwei Gegentoren defensiv stabil, während Villingen sieben Gegentore hinnehmen musste.

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:30

Der Spitzenreiter TSV Essingen empfängt den 1. Göppinger SV. Essingen hat alle vier Spiele gewonnen und will den perfekten Start fortsetzen. Göppingen steht mit sieben Punkten auf Rang sechs und wird versuchen, den Tabellenführer zu ärgern.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
15:30

FSV Hollenbach, punktgleich mit Villingen auf Platz elf, empfängt Nöttingen, das nach vier Spielen noch ohne Sieg und nur einem Punkt Tabellenletzter ist. Hollenbach will mit einem Heimsieg Boden gutmachen, während Nöttingen dringend punkten muss, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
15:30

VfR Mannheim hat als Tabellenzweiter erst ein Unentschieden kassiert und zeigt mit 8:1 Toren eine starke Offensive. Bietigheim-Bissingen hingegen wartet noch auf den ersten Sieg und muss punkten, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

---

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
15:30live

Reutlingen, bisher ohne Sieg aber mit drei Unentschieden, will im Heimspiel gegen Backnang den ersten Dreier einfahren. Backnang ist mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen Tabellenzwölfter.

---

Morgen, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
17:00live

Türkspor Neckarsulm steht nach vier Spielen auf Rang sieben mit sieben Punkten. Pforzheim folgt davor auf Platz vier mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 11:2. Neckarsulm will seine Heimstärke zeigen, während Pforzheim den Anschluss an die Spitze wahren möchte.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
15:00

Aufsteiger Türkischer SV Singen liegt aktuell auf Platz 15 und sucht nach Punkten, während Denzlingen auf Rang neun mit vier Punkten stabilisiert hat. Beide Teams haben am vorherigen Spieltag jeweils ein Unentschieden oder einen Sieg erzielt und wollen nachlegen.

---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
15:00

Karlsruher SC II (Platz 16) empfängt Ravensburg (Platz 13), beide Mannschaften mussten in den ersten vier Spielen jeweils zwei Niederlagen verkraften und stehen damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Heimsieg wäre für KSC II besonders wichtig, um nicht auf dem Tabellenende zu verharren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 029.8.2025, 21:26 Uhr
Timo BabicAutor