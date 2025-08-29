VfR Aalen bezwingt dank später Treffer den 1. FC Normannia Gmünd

Der Spitzenreiter TSV Essingen empfängt den 1. Göppinger SV. Essingen hat alle vier Spiele gewonnen und will den perfekten Start fortsetzen. Göppingen steht mit sieben Punkten auf Rang sechs und wird versuchen, den Tabellenführer zu ärgern. ---

Morgen, 15:30 Uhr FSV Hollenbach Hollenbach FC Nöttingen FC Nöttingen 15:30 PUSH

FSV Hollenbach, punktgleich mit Villingen auf Platz elf, empfängt Nöttingen, das nach vier Spielen noch ohne Sieg und nur einem Punkt Tabellenletzter ist. Hollenbach will mit einem Heimsieg Boden gutmachen, während Nöttingen dringend punkten muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. ---

VfR Mannheim hat als Tabellenzweiter erst ein Unentschieden kassiert und zeigt mit 8:1 Toren eine starke Offensive. Bietigheim-Bissingen hingegen wartet noch auf den ersten Sieg und muss punkten, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. ---

Morgen, 15:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen TSG Backnang TSG Backnang 15:30 live PUSH

Reutlingen, bisher ohne Sieg aber mit drei Unentschieden, will im Heimspiel gegen Backnang den ersten Dreier einfahren. Backnang ist mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen Tabellenzwölfter. ---

Türkspor Neckarsulm steht nach vier Spielen auf Rang sieben mit sieben Punkten. Pforzheim folgt davor auf Platz vier mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 11:2. Neckarsulm will seine Heimstärke zeigen, während Pforzheim den Anschluss an die Spitze wahren möchte. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen FC Denzlingen Denzlingen 15:00 PUSH

Aufsteiger Türkischer SV Singen liegt aktuell auf Platz 15 und sucht nach Punkten, während Denzlingen auf Rang neun mit vier Punkten stabilisiert hat. Beide Teams haben am vorherigen Spieltag jeweils ein Unentschieden oder einen Sieg erzielt und wollen nachlegen. ---