VfR Aalen bezwingt dank später Treffer den 1. FC Normannia Gmünd

Der VfR Aalen hat heute mit einem hart erkämpften 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd die Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg übernommen.
---
Von Beginn an entwickelte sich ein zähes Ringen. Die Schlüsselszene des Spiels folgte in der 78. Minute: Calvin Körner wurde nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr erhöhte der VfR den Druck spürbar und wurde schließlich belohnt. In der 80. Minute erzielte Oleksii Ohurtsov das erlösende 1:0, bevor Sasa Maksimovic in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem Treffer den Sieg endgültig sicherte.
---
Villingen kämpft mit bisher einem Sieg und einem Unentschieden (Platz zehn) gegen Oberachern (Platz fünf), die zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren haben. Oberachern ist mit nur zwei Gegentoren defensiv stabil, während Villingen sieben Gegentore hinnehmen musste.
---
Der Spitzenreiter TSV Essingen empfängt den 1. Göppinger SV. Essingen hat alle vier Spiele gewonnen und will den perfekten Start fortsetzen. Göppingen steht mit sieben Punkten auf Rang sechs und wird versuchen, den Tabellenführer zu ärgern.
---
FSV Hollenbach, punktgleich mit Villingen auf Platz elf, empfängt Nöttingen, das nach vier Spielen noch ohne Sieg und nur einem Punkt Tabellenletzter ist. Hollenbach will mit einem Heimsieg Boden gutmachen, während Nöttingen dringend punkten muss, um den Anschluss nicht zu verlieren.
---
VfR Mannheim hat als Tabellenzweiter erst ein Unentschieden kassiert und zeigt mit 8:1 Toren eine starke Offensive. Bietigheim-Bissingen hingegen wartet noch auf den ersten Sieg und muss punkten, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.
---
Reutlingen, bisher ohne Sieg aber mit drei Unentschieden, will im Heimspiel gegen Backnang den ersten Dreier einfahren. Backnang ist mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen Tabellenzwölfter.
---
Türkspor Neckarsulm steht nach vier Spielen auf Rang sieben mit sieben Punkten. Pforzheim folgt davor auf Platz vier mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 11:2. Neckarsulm will seine Heimstärke zeigen, während Pforzheim den Anschluss an die Spitze wahren möchte.
---
Aufsteiger Türkischer SV Singen liegt aktuell auf Platz 15 und sucht nach Punkten, während Denzlingen auf Rang neun mit vier Punkten stabilisiert hat. Beide Teams haben am vorherigen Spieltag jeweils ein Unentschieden oder einen Sieg erzielt und wollen nachlegen.
---
Karlsruher SC II (Platz 16) empfängt Ravensburg (Platz 13), beide Mannschaften mussten in den ersten vier Spielen jeweils zwei Niederlagen verkraften und stehen damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Heimsieg wäre für KSC II besonders wichtig, um nicht auf dem Tabellenende zu verharren.
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________