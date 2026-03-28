VfR Aalen behauptet Spitze beim Gipfeltreffen in Mannheim

Der VfR Aalen hat im direkten Duell an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Punkt mitgenommen. Beim VfR Mannheim trennte sich der Tabellenführer 1:1 und verteidigte damit Rang eins. In einer lange ausgeglichenen Partie fielen beide Tore erst in der Schlussphase – jeweils per Foulelfmeter. Für Aalen war es nach der Heimniederlage gegen Essingen ein Ergebnis, das vor allem tabellarisch Gewicht besitzt.
Ausgeglichenes Spiel vor der Pause
Die Partie begann mit Chancen auf beiden Seiten. Mannheim kam früh durch Jannik Marx zu einer guten Möglichkeit, Aalen setzte durch Ali Odabas eine eigene gefährliche Aktion. Über weite Strecken entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem sich beide Mannschaften wenig Raum ließen. Die erste Halbzeit blieb torlos, war aber geprägt von vielen Zweikämpfen und mehreren Verwarnungen, was den Charakter dieses direkten Duells an der Spitze unterstrich.
Aalen bleibt im Spiel
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Aalen suchte seine Momente nach vorn und kam in der 66. Minute durch Jascha Döringer zu einer Großchance. Mannheim hielt dagegen und erhöhte in der Schlussphase den Druck. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass eine einzelne Szene die Partie entscheiden könnte. Genau so kam es dann auch.
Doppelschlag vom Punkt
In der 71. Minute erhielt Mannheim einen Foulelfmeter, den Alexander Esswein eine Minute später zum 1:0 verwandelte. Für Aalen war das in dieser Phase der denkbar schlechteste Moment, doch die Reaktion folgte sofort. Nur kurz nach dem Rückstand bekam auch der Tabellenführer einen Strafstoß zugesprochen. Sasa Maksimovic traf in der 74. Minute zum 1:1 und stellte das Spiel damit unmittelbar wieder auf Anfang. Mehr Tore fielen in der Schlussphase nicht mehr.
Spitze verteidigt
Mit dem Remis bleibt der VfR Aalen nach 23 Spielen bei 55 Punkten und behauptet die Tabellenführung vor Mannheim, das nun 53 Zähler aufweist. Der direkte Verfolger konnte den Rückstand damit nicht entscheidend verkürzen. Für Aalen ist das 1:1 deshalb mehr als nur ein Punktgewinn: Nach dem Rückschlag gegen Essingen verhinderte die Mannschaft im direkten Duell einen weiteren Schaden und hielt den wichtigsten Konkurrenten auf Distanz.