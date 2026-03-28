VfR Aalen behauptet Spitze beim Gipfeltreffen in Mannheim Der Oberliga-Spitzenreiter holt beim Zweiten einen Punkt. von Timo Babic · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

Der VfR Aalen hat im direkten Duell an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Punkt mitgenommen. Beim VfR Mannheim trennte sich der Tabellenführer 1:1 und verteidigte damit Rang eins. In einer lange ausgeglichenen Partie fielen beide Tore erst in der Schlussphase – jeweils per Foulelfmeter. Für Aalen war es nach der Heimniederlage gegen Essingen ein Ergebnis, das vor allem tabellarisch Gewicht besitzt.

Ausgeglichenes Spiel vor der Pause

Die Partie begann mit Chancen auf beiden Seiten. Mannheim kam früh durch Jannik Marx zu einer guten Möglichkeit, Aalen setzte durch Ali Odabas eine eigene gefährliche Aktion. Über weite Strecken entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem sich beide Mannschaften wenig Raum ließen. Die erste Halbzeit blieb torlos, war aber geprägt von vielen Zweikämpfen und mehreren Verwarnungen, was den Charakter dieses direkten Duells an der Spitze unterstrich. Aalen bleibt im Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Aalen suchte seine Momente nach vorn und kam in der 66. Minute durch Jascha Döringer zu einer Großchance. Mannheim hielt dagegen und erhöhte in der Schlussphase den Druck. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass eine einzelne Szene die Partie entscheiden könnte. Genau so kam es dann auch.