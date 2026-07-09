VfR Aalen: Auf den Sieg gegen Würzburg folgt das Lokalduell

Für den VfR war der erste Test der Vorbereitung ein bemerkenswertes Signal. Gegen die Würzburger Kickers, die gerade den Sprung in die 3. Liga geschafft haben, lag Aalen zunächst zurück, drehte die Partie nach der Pause aber binnen weniger Minuten. Niklas Antlitz traf per Handelfmeter zum 1:1, Tom Barth erzielte das 2:1, ehe Antlitz mit seinem zweiten Tor den 3:1-Endstand herstellte. Vor 500 Zuschauern zeigte der Oberliga-Meister damit früh, dass er die Rückkehr in die Regionalliga Südwest mit Selbstvertrauen angeht.

Nun folgt gegen Normannia Gmünd ein Test mit anderer Bedeutung. Während Würzburg den Blick nach oben eröffnete, führt der Vergleich mit dem Oberligisten noch einmal in jene Ebene zurück, aus der der VfR gerade aufgestiegen ist. Genau das macht die Partie reizvoll. Aalen wird mehr Spielkontrolle erwarten dürfen, muss aber zugleich zeigen, dass die neue Rolle bereits angenommen wird. Gegen einen regional vertrauten Gegner zählen Haltung, Konzentration und die Bereitschaft, auch im Juli keine Nachlässigkeiten zuzulassen.

Trainer Beniamino Molinari dürfte erneut weniger auf das Ergebnis als auf Abläufe achten. Wie stabil bleibt die Mannschaft gegen den Ball? Wie sauber wird nach Ballgewinn umgeschaltet? Und wie schnell finden die neuen Spieler im gemeinsamen Gefüge Orientierung? Nach dem Sieg über Würzburg geht es nun darum, den positiven Eindruck nicht nur mitzunehmen, sondern zu bestätigen.