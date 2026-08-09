VfR Aalen: Ärgerlicher Schlusspunkt bei der Regionalliga-Rückkehr

Aalen begann genau so, wie man sich einen Heimstart nach der Rückkehr in die Regionalliga wünscht: wach, mutig und effizient. Bereits in der fünften Minute traf Dean Melo zur frühen Führung und sorgte damit für den ersten emotionalen Moment einer neuen Saison. Der VfR nahm den Schwung aus Meisterschaft, Vorbereitung und Pokal mit und zeigte, dass er in dieser Liga nicht nur ankommen, sondern bestehen will.

Freiburg II blieb allerdings der erwartet unangenehme Gegner. Die Mannschaft aus dem Nachwuchsbereich des Bundesligisten brachte technische Qualität, Laufstärke und Geduld mit. Aalen musste viel arbeiten, verteidigte über weite Strecken konzentriert und versuchte, nach Ballgewinnen eigene Momente zu setzen. Der Ausgleich fiel schließlich in der 58. Minute durch einen Foulelfmeter. Fabian Rüdlin verwandelte zum 1:1 und brachte die Partie wieder in Balance.

Dass der VfR danach nicht einbrach, war ein gutes Zeichen. Der Aufsteiger hielt dagegen, blieb im Spiel und bekam kurz vor Schluss die große Chance zum perfekten Start. Yunus Emre Kahriman trat in der 90. Minute zum Foulelfmeter an, scheiterte aber am Freiburger Torwart. So blieb es beim Remis, das sich wegen dieser Szene vermutlich eher wie zwei verlorene Punkte anfühlen wird.