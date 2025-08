VfR Aalen: "Ab der 70. Minute konnten wir den Schalter umlegen"

Der VfR Aalen ist mit einem hart erarbeiteten Heimsieg in die Oberliga-Saison 2025/2026 gestartet. Gegen den mutig auftretenden FC Denzlingen sicherten sich die Schwarz-Weißen vor 1227 Zuschauern auf der Ostalb einen 2:1-Erfolg. Die Treffer für das Team vom neuen Trainer Beniamino Molinari erzielten Yunus Emre Kahriman in der ersten Halbzeit sowie Loris Groß kurz vor Schluss.

Aalen dominierte die Anfangsphase und belohnte sich in der 35. Minute mit dem Führungstor durch Yunus Emre Kahriman. Der Mittelfeldspieler traf nach einem gelungenen Angriff zur 1:0-Führung. Trainer Beniamino Molinari war mit dem Auftritt seiner Mannschaft bis dahin zufrieden: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient 1:0 in Führung gegangen.“ Doch trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb das zweite Tor vor der Pause aus. „Wir müssen vor der Halbzeit das 2:0 erzielen“, betonte Molinari – eine Einschätzung, die sich später als berechtigt herausstellen sollte.

Denzlingen kommt stark aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel verlor der VfR Aalen den Zugriff auf das Spiel. Denzlingen wurde zunehmend gefährlicher. In der 60. Minute war es schließlich Anes Vrazalica, der für die Gäste den Ausgleich erzielte. Der Aufsteiger belohnte sich für eine engagierte Anfangsphase im zweiten Durchgang – auch zur Unzufriedenheit von Molinari: „Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren nicht gut. Da haben wir um das Gegentor gebettelt.“

Wechsel bringen neue Energie

Mit der Hereinnahme von Loris Groß und Stefan Wächter in der 68. Minute stellte Molinari die Weichen auf Offensive. Später kamen auch Michael Schaupp und Malte Winkler ins Spiel. Diese Wechsel zeigten Wirkung. Der VfR Aalen wurde wieder aktiver, übernahm die Spielkontrolle und drängte auf den Sieg. „Ab der 70. Minute konnten wir den Schalter nochmals umlegen und konnten großen Druck entwickeln“, sagte Molinari – und seine Mannschaft setzte dies auf dem Platz eindrucksvoll um.

Groß krönt Schlussoffensive

In der 88. Minute war es schließlich der eingewechselte Loris Groß, der mit dem Treffer zum 2:1 für Erlösung im Aalener Lager sorgte. Ein später, aber nicht unverdienter Siegtreffer, der auf die starke Schlussphase zurückzuführen war. „Wir sind bis zum Ende voll angelaufen und haben dann verdient gewonnen“, resümierte Molinari nach dem Spiel. Aalen bewies in den letzten 20 Minuten Moral, Laufbereitschaft und Siegeswillen – und wurde dafür mit drei Punkten belohnt.

Ein Ausblick

Für Aalen geht es am kommenden Samstag, 9. August, weiter – dann steht das Auswärtsspiel beim FV Ravensburg an. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Die Oberschwaben starteten ebenfalls erfolgreich in die Saison und bezwangen den 1. Göppinger SV mit 3:1.