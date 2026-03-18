VfR 2 bietet dem Tabellenführer die Stirn

– Foto: Claus G. Stoll

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl – Sautner, Hasenauer (77. Wiesler), Gutgsell (67. Goncalves Sele), Mutlu (58. Manjang), Bacelic, Ablaß, Ozan (77. Bozkurt), Adali, Mosawie (71. Bangoura), Gladrow (C)

Zuschauer: 60

Schiedsrichter:

Miro Mijatovic (SV BW Waltershofen)

Mit dem VfR Merzhausen gastierte der klare Tabellenführer der Kreisliga A2 in der VfR-Möhlinarena. Um es vorneweg zu nehmen: Das Team zeigte, dass es ganz klar auf dem Weg in die Bezirksliga ist.

Aber auch die Maier-Elf ist nicht vor Fehlern gefeit. Nach einem Pass von Berat Ozan waren sich Keeper Jasper Elsner und ein Abwehrspieler der Merzhausener uneins. David Hasenauer war das recht und schob die Kugel flach zum 1:0 ins Netz.

Bis zur 20. Minute war die Partie dann beidseitig sehr schnell und offen. Bei zwei guten Möglichkeiten von David Buggle (14.) und Fabian Carl Engelhardt (15.) zeigte Hausens Goalie Elias Kiefl seine ganze Klasse.

Danach setzte David Hasenauer (20.) nach Flanke von Hannes Ablaß einen guten Kopfball, doch Jasper Elsner war auf dem Posten.

Dann kippte die Begegnung in Richtung der Gäste, die nun richtig Gas gaben. In der 23. Spielminute gab es vier Eckbälle in Serie für Merzhausen, Fabian Carl Engelhardt übte sich im Eckballschlagen. Aber alle konnten entschärft werden. In der 30. Minute nicht mehr, denn die siebte Gästeecke verwandelte Luka Knuth per Kopf.

Drei Zeigerumdrehungen darauf war Alkaly Bangoura schon an Eli Kiefl vorbei, traf aber nur das Außennetz. Das 1:2 hatte Jean-Luc Fiand auf dem Schlappen (43.), doch Kapitän Nick Gladrow konnte gerade noch so blocken. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Der zweite Teil begann nicht gut, denn in der 49. Minute gab es einen Strafstoß für den Tabellenführer. Nach einem Foul an Torjäger Lukas Engel ließ sich Jean-Luc Fiand die Chance zum 1:2 nicht entgehen.

Der Gast verpasste dann bei drei großen Möglichkeiten, das Spiel komplett auf seine Seite zu ziehen. Doch gegen David Buggle (50.), Lukas Knuth (51.) und Alkaly Bangoura (60.) blieb der Hausener Torhüter Eli Kiefl immer wieder ganz stark der Sieger – „Man of the Match“.

Die Möhlinkicker gaben alles, merkten aber langsam den Kraftverlust bei der vielen Arbeit gegen dieses spielstarke Topteam. Auf beiden Seiten wurde nun fleißig durchgewechselt, um nochmals frische Kräfte zu bringen.

In der 85. Spielminute musste Gästeakteur Luka Knuth nach der Gelb-Roten Karte vom Platz. In Minute 87 hatte der eingewechselte Enes Bozkurt noch eine gute Chance für das Heimteam. Doch seinen Volleyschuss konnte Jasper Elsner parieren.

Somit blieb es beim verdienten Erfolg von Merzhausen. Dessen überragendes Offensivquartett – Engel, Bangoura, Fiand und Knuth – hat zusammen nun schon unfassbare 47 Saisontore (!!) erzielt. Sie entschieden schlussendlich das starke und interessante Match.

Ein großes Lob an unsere Defensivabteilung um Nick Gladrow, Pave Bacelic, Hannes Ablaß, Berat Ozan und Co. – sie machten einen tollen Job.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)