VfR 2 baut Serie aus - Auswärtssieg in Biengen!

– Foto: Claus G. Stoll

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl 26 – Manjang 3, Wiesler 5 (46. Suwareh 16), Soumahoro 8 (77. Mosawie 31), Bellemare 11 (83. Tidjani 30), Gomez 12, Ablaß 17, Bacelic 19, Sautner 20 (93. Badalli 13), Balakhir 21, Gladrow (C) 44.

Schiedsrichter:

Patrick Metzger (SV Mundingen)

War der Partie ein guter Leiter.

Zuschauer: 63

Immens wichtiges Spiel …

… sehr spät, aber hochverdient gezogen (!!!).

Im „Zubringer-Derby“ konnte Team 2 die kleine Serie auf drei Spiele — zwei Siege, ein Remis — ausbauen.

Ganz wichtig in diesem superengen Abstiegskampf in der Kreisliga A2. Gut aufgestellt startete man beim Ex-Club von Coach Erich Sautner.

Auch Kapitän Nick Gladrow hatte seine Rotsperre abgesessen und war wieder an Bord. Auch er spielte von Sommer 2020 bis Sommer 2023 beim SV Biengen.

Im ersten Abschnitt hatte Sebastian Wiesler zwei richtig gute Möglichkeiten. Einmal per Kopfball und bei einer weiteren Szene, aber SVB-Keeper Fabian Schlupf reagierte stark. Auch Biengen hatte zwei Chancen; einmal parierte VfR-Goalie Elias Kiefl sehr gut.

Im zweiten Abschnitt zog Hausen das Spiel an sich, ließ aber zwischen der 60. und 80. Minute sehr viel liegen. Gut positioniert wurde Erich Sautner von Pave Bacelic angespielt, nagelte die Kugel aber drüber.

Als Yann-Nicolas Bellemare im Strafraum der Gastgeber gelegt wurde, gab es einen Strafstoß für die Möhlinkicker. Doch Erich Sautner zielte zu genau — der Pfosten stand im Weg und verhinderte die nun hochverdiente Führung.

Die Zeit schien davonzulaufen, die Minuten verrannen.

Nach dem Motto: „Das Beste kommt immer zum Schluss“, schlug der VfR doch noch zu.

Minute 91 — ein super Spielzug über fünf Stationen. Hannes Ablaß eroberte an der Auslinie, Mitte der eigenen Hälfte, die Kugel. Pass an der Linie entlang zu Erich Sautner, flüssige Ballannahme und weiter gespielt auf „Joker“ Romeo Tidjani. Dann „One Touch“: Romeo auf die rechte Außenbahn zu Ablie Suwareh, und der passte vor das Biengener Gehäuse. Romeo Tidjani war durchgelaufen und versenkte das Spielgerät mit links im rechten unteren Eck zum „Golden Goal“ und somit zum 0:1-Endstand.

Da fiel vor Freude mancher Stein vom Herzen (!!!)

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)