VfR 08 Oberhausen II steigt nach Spielabbruch in die Kreisliga A auf

Die zweite Mannschaft des VfR 08 Oberhausen wird in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten. Das Sportgericht des Fußballkreises Oberhausen/Bottrop entschied die am vergangenen Samstag (24. Mai) abgebrochene Partie gegen SF 06 Sterkrade mit 3:2 für den VfR zu werten. Damit steht der Aufstieg der Mannschaft formal fest.

Die Gäste gingen früh durch zwei Tore von Samed Ocak mit 2:0 in Führung. Sterkrade konnte vor der Halbzeit auf 1:2 verkürzen. In der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste den Ausgleich zum 2:2. In der Nachspielzeit erzielte Dominik Klyszcz per Kopf den Treffer zum 3:2 für den VfR 08 Oberhausen II.