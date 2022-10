VfL zurück auf der Erfolgsspur!

Nach zwei Niederlagen in Folge landete der VfL beim SV Lautern II den dringend benötigten Pflichtsieg. Der Tabellenvorletzte wehrte sich eine halbe Stunde lang, lag aber nach einem Abstaubertor von Benedikt Fuchs nach Flanke von Markus König bereits in der 7. Minute mit 0:1 hinten. Danach schwanden die Kräfte beim SVL, Valentin Sachsenmaier baute die Führung durch einen Kopfball nach Flanke von Yevhenii Rodymchenko in der 36. Minute und einen überlegten Schlenzer ins lange Eck nach Pass von Marcel Kopp in der 42. Minute auf 0:3 aus. Mann der zweiten Halbzeit war Joker Felix Charly Leinmüller, der von der Lauterer Defensive nicht zu halten war und mit zwei mustergültigen Rückpässen das 0:4 von Hannes Schürle in der 71. Minute und das 0:5 von Benedikt Fuchs in der 75. Minute vorbereitete. In der 87. Minute krönte Felix Leinmüller seine Leistung durch einen überlegten Schuss zum 0:6 und machte bei Iggingens Ex-Torwart Markus Klein das halbe Dutzend voll.