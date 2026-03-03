VfL Wolfsburg verpflichtet Giovanna Hoffmann

Erfahrung aus Liga und Nationalmannschaft

Hoffmann bringt umfangreiche Bundesliga-Erfahrung mit nach Niedersachsen. In bislang 106 Partien in der Google Pixel Frauen-Bundesliga erzielte sie 20 Treffer. Ihre Laufbahn begann beim SC Lehe-Spaden, führte über Werder Bremen und den SC Freiburg schließlich nach Leipzig, wo sie sich als zentrale Offensivkraft etablierte.

Auch international sammelte die 1,78 Meter große Stürmerin Erfahrung: Zwölf Einsätze und drei Tore stehen für die deutsche A-Nationalmannschaft zu Buche. Zuletzt präsentierte sie sich bei der Europameisterschaft 2025 in der Schweiz auf großer Bühne.