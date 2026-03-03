Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfL Wolfsburg verpflichtet Giovanna Hoffmann
Nationalstürmerin wechselt im Sommer von RB Leipzig nach Wolfsburg und erhält einen Vertrag bis 2029
Die Frauen des VfL Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison voran und sichern sich prominente Verstärkung für die Offensive. Giovanna Hoffmann wird im Sommer vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig zu den Grün-Weißen wechseln. Die 27 Jahre alte Angreiferin unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und wird künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen.
Erfahrung aus Liga und Nationalmannschaft
Hoffmann bringt umfangreiche Bundesliga-Erfahrung mit nach Niedersachsen. In bislang 106 Partien in der Google Pixel Frauen-Bundesliga erzielte sie 20 Treffer. Ihre Laufbahn begann beim SC Lehe-Spaden, führte über Werder Bremen und den SC Freiburg schließlich nach Leipzig, wo sie sich als zentrale Offensivkraft etablierte.
Auch international sammelte die 1,78 Meter große Stürmerin Erfahrung: Zwölf Einsätze und drei Tore stehen für die deutsche A-Nationalmannschaft zu Buche. Zuletzt präsentierte sie sich bei der Europameisterschaft 2025 in der Schweiz auf großer Bühne.
Verpflichtung mit Perspektive
Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann spricht von einer „international erfahrenen Top-Stürmerin“, die mit Mentalität und körperlicher Präsenz ideal zum Profil des VfL passe. Der ablösefreie Transfer sei eine strategisch wichtige Personalie für die Zukunft. Nach ihrem Kreuzbandriss soll Hoffmann behutsam aufgebaut werden, um langfristig an ihre Bestform anzuknüpfen.
Klare Ambitionen
Die Angreiferin selbst sieht den Wechsel als große Chance. Der VfL Wolfsburg sei seit Jahren eine feste Größe im europäischen Fußball, betont Hoffmann. Sie wolle Verantwortung übernehmen und mit Torgefahr vorangehen. Zugleich stellt sie klar, dass ihr unmittelbarer Fokus auf der vollständigen Genesung liegt. Ziel sei es, Schritt für Schritt wieder bei 100 Prozent anzukommen.