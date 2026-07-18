VfL Wolfsburg verpflichtet französische Außenverteidigerin Lou Bogaert Die Wölfinnen verstärken ihre Defensive mit einer international erfahrenen Spielerin von red · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Lou Bogaert wechselt vom französischen Klub Paris FC an den Mittellandkanal und erhält bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Die 22-Jährige ist vor allem auf der linken Außenbahn zuhause und soll künftig für mehr Dynamik und Stabilität in der Defensive sorgen. Beim VfL wird Bogaert mit der Rückennummer 23 auflaufen. Stammspielerin bei Paris FC Bogaert wechselte 2022 vom OSC Lille zu Paris FC und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe. Mit dem Klub sammelte sie internationale Erfahrung und war zuletzt auch in der UEFA Women’s Champions League aktiv.

Eine besondere Verbindung zu ihrem neuen Verein gibt es bereits: In der Qualifikation zur Champions-League-Gruppenphase 2023 traf Bogaert mit Paris FC auf den VfL Wolfsburg. Beim spektakulären 3:3 bereitete sie zwischenzeitlich den Treffer zum 3:2 für die Französinnen vor. Auch auf Nationalmannschaftsebene hat die Defensivspielerin bereits Erfahrungen gesammelt. Seit der U19 durchlief sie sämtliche Auswahlteams des französischen Verbands und absolvierte bislang sechs Partien für die A-Nationalmannschaft.