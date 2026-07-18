VfL Wolfsburg verpflichtet französische Außenverteidigerin Lou Bogaert

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Lou Bogaert wechselt vom französischen Klub Paris FC an den Mittellandkanal und erhält bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Die 22-Jährige ist vor allem auf der linken Außenbahn zuhause und soll künftig für mehr Dynamik und Stabilität in der Defensive sorgen. Beim VfL wird Bogaert mit der Rückennummer 23 auflaufen.
Bogaert wechselte 2022 vom OSC Lille zu Paris FC und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe. Mit dem Klub sammelte sie internationale Erfahrung und war zuletzt auch in der UEFA Women’s Champions League aktiv.
Eine besondere Verbindung zu ihrem neuen Verein gibt es bereits: In der Qualifikation zur Champions-League-Gruppenphase 2023 traf Bogaert mit Paris FC auf den VfL Wolfsburg. Beim spektakulären 3:3 bereitete sie zwischenzeitlich den Treffer zum 3:2 für die Französinnen vor.
Auch auf Nationalmannschaftsebene hat die Defensivspielerin bereits Erfahrungen gesammelt. Seit der U19 durchlief sie sämtliche Auswahlteams des französischen Verbands und absolvierte bislang sechs Partien für die A-Nationalmannschaft.
Für Bogaert bedeutet der Wechsel nach Wolfsburg die erste Station außerhalb Frankreichs. Die Verteidigerin sieht den Schritt als wichtige Herausforderung in ihrer Karriere.
„Der VfL Wolfsburg ist ein großer Klub im europäischen Frauenfußball und ich empfinde es als große Ehre, künftig das VfL-Trikot zu tragen“, erklärte die Französin. Besonders die neue Umgebung, die Sprache und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung hätten sie an dem Wechsel gereizt.
Auch die Verantwortlichen des VfL sind von den Qualitäten der Neuzugang überzeugt. Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball, hob vor allem Bogaerts internationale Erfahrung trotz ihres jungen Alters hervor.
Mit ihrem Tempo, ihrer Zweikampfstärke und ihren technischen Fähigkeiten passe die Französin genau in das Anforderungsprofil der Wolfsburgerinnen und stelle eine Verstärkung für die Defensive dar.