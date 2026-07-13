VfL Wolfsburg und Luca Papp beenden Zusammenarbeit Nach zwei Jahren endet das Kapitel der ungarischen Mittelfeldspielerin bei den Wölfinnen vorzeitig von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der personelle Umbruch bei den Frauen des VfL Wolfsburg setzt sich fort. Nach mehreren Zu- und Abgängen haben sich die Grün-Weißen nun auch mit Luca Papp auf eine vorzeitige Beendigung des ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags geeinigt.

Die ungarische Mittelfeldspielerin war zur Saison 2024/25 vom Ferencvárosi TC nach Wolfsburg gewechselt, konnte sich jedoch aufgrund wiederkehrender Verletzungen nie dauerhaft im Bundesliga-Kader etablieren. Nur wenige Einsätze für die Wölfinnen Insgesamt absolvierte die 24-Jährige sechs Pflichtspiele für die erste Mannschaft des VfL und bereitete dabei einen Treffer vor. Um Spielpraxis zu sammeln, kam Papp zudem regelmäßig für die U20 der Wolfsburgerinnen in der Regionalliga Nord sowie später in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

Trotz ihres Potenzials blieb ihr der nachhaltige Durchbruch im grün-weißen Trikot verwehrt. Verein unterstützt den Wechselwunsch Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, erklärte, dass der Verein dem Wunsch der Spielerin nach einer sportlichen Neuorientierung entsprochen habe. Aufgrund der schwierigen vergangenen Monate, in denen Papp ihre Qualitäten vor allem verletzungsbedingt nur selten zeigen konnte, habe man sich gemeinsam für die Vertragsauflösung entschieden.