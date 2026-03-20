VFL Wolfsburg trifft auf den EFFZEH: Alle Infos zum Pokal-Halbfinale von Isaija Zecevic · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Bereit für den Finaleinzug? Die A-Junioren des 1. FC Köln treffen am Sonntag auf den VFL Wolfsburg. – Foto: Pressefotos Eibner

Nur noch ein Schritt trennt die U19 des VfL Wolfsburg und des 1. FC Köln vom Endspiel des DFB-Pokals: Im Halbfinale empfangen die Jungwölfe am Sonntag den 1. FC Köln im AOK Stadion. Anstoß der Partie ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Ausgangslage verspricht ein hochklassiges Duell zweier Top-Nachwuchsteams. Während Wolfsburg den Heimvorteil nutzen möchte, reist Köln als amtierender U19-Meister und Tabellenführer der Gruppe D in der DFB-Nachwuchsliga an. Die Rheinländer sammelten zudem internationale Erfahrung in der UEFA Youth League (Wir berichteten) und gelten als spielstark sowie taktisch flexibel.

Doch auch die Gastgeber gehen mit Selbstvertrauen in die Partie: Vier Siege aus sechs Spielen und ein Torverhältnis von 22:5 unterstreichen die starke Form der Mannschaft von Trainer Niklas Bräuer. Nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison soll diesmal der Einzug ins Endspiel gelingen. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der jüngeren Vergangenheit: Erst Ende Januar setzte sich der 1. FC Köln in einem Testspiel mit 2:1 gegen Wolfsburg durch. Im Pokal bietet sich nun die Chance zur Revanche – und der Sprung auf die ganz große Bühne.

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