VfL Wolfsburg trennt sich von Sportdirektor Schindzielorz

Der VfL Wolfsburg hat Sportdirektor Sebastian Schindzielorz mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 46-Jährige, seit Februar 2023 in dieser Funktion tätig, wurde am Donnerstag von seinen Aufgaben entbunden. Der frühere Mittelfeldspieler, der zwischen 2008 und 2013 selbst für den VfL aktiv war, hatte maßgeblich an der Kaderplanung und sportlichen Ausrichtung der vergangenen beiden Spielzeiten mitgewirkt.

„Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt – loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz“, erklärte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen. „In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen. Ich möchte Sebastian ausdrücklich für seine Arbeit und seinen Einsatz danken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Bis zur Neubesetzung der Position wird Peter Christiansen die Aufgaben des Sportdirektors vorübergehend mit übernehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Sebastian Rudolph kündigte an, dass die Vereinsführung bereits an einer Lösung arbeitet: „Wir bedanken uns auch im Namen des Aufsichtsrats bei Sebastian Schindzielorz für seine Loyalität und seinen Einsatz. Gemeinsam mit Peter Christiansen werden wir zeitnah eine passende Nachfolge finden.“

Ziel sei es, die sportliche Leitung mit Christiansen und einem neuen Sportdirektor „schnellstmöglich wieder komplett“ aufzustellen, um die laufende Saisonplanung fortzuführen und die sportliche Stabilität des Vereins zu sichern.