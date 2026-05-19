VfL Wolfsburg - SC Paderborn: 1 x 4 VIP-Tickets zu gewinnen

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Hinterlasse dort ein “Gefällt mir” und einen Kommentar unter dem Beitrag Instagram! Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 20.05.2026, um 12 Uhr. In Anschluss wird der Gewinner benachrichtigt.

Viel Glück! Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz innerhalb von Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Unter allen Teilnehmern werden die 1 x 4 VIP-Tickets verlost. Mit der Teilnahme erklärt jeder Teilnehmer sein Einverständnis im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung seines Namens und seines Wohnortes. Eine Barauszahlung des Gewinnes oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Die FuPa GmbH behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.