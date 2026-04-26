VfL Wolfsburg: Nullnummer gegen Gladbach Wolfsburg verpasst Heimsieg, sammelt im Abstiegskampf aber einen wichtigen Punkt von red · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann, IMAGO

Der VfL Wolfsburg hat im vorletzten Heimspiel der Saison keinen Befreiungsschlag geschafft, im Tabellenkeller aber zumindest leicht Boden gutgemacht. Gegen Borussia Mönchengladbach trennten sich die Niedersachsen in einer umkämpften Begegnung mit 0:0. Weil Konkurrent FC St. Pauli parallel verlor, verkürzten die Wölfe den Rückstand auf den Relegationsrang um einen Zähler.

Trainer Dieter Hecking vertraute derselben Startelf wie beim Sieg in Berlin. In der Anfangsphase hatte Wolfsburg jedoch Mühe, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Die Gäste aus Mönchengladbach wirkten zielstrebiger und erspielten sich die besseren Möglichkeiten. Kamil Grabara musste mehrfach eingreifen und bewahrte sein Team unter anderem gegen Joseph Scally und Haris Tabakovic vor einem Rückstand. Offensiv setzte Wolfsburg nur vereinzelte Nadelstiche. Vor allem Mohammed Amoura sorgte mit seinen Tempoläufen für Gefahr, blieb vor dem Tor jedoch ohne Erfolg.

Wolfsburg steigert sich nach der Pause Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich aktiver. Direkt nach Wiederbeginn verpassten Amoura und Aaron Zehnter bei einer Großchance die Führung, als sie sich gegenseitig behinderten. In der Folge kontrollierte Wolfsburg über weite Strecken Ball und Raum, ohne daraus genügend klare Abschlüsse zu erzeugen. Die beste Gelegenheit der Schlussphase vergab der eingewechselte Sael Kumbedi, dessen Versuch am langen Pfosten vorbeiging. Kurz darauf wurde auch ein aussichtsreicher Abschluss von Vini Souza im letzten Moment geblockt.