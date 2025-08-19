VfL Wolfsburg muss länger auf Denis Vavro verzichten

Der VfL Wolfsburg muss einen personellen Rückschlag verkraften. Innenverteidiger Denis Vavro hat sich beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei der SV Hemelingen eine schwere Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Der 28-jährige Slowake musste noch während der Partie ausgewechselt werden und wird in den kommenden Tagen operiert. Über die genaue Dauer seines Ausfalls machte der Klub keine Angaben, es ist jedoch von einer längeren Pause auszugehen.

Mit Vavro verliert Wolfsburg einen defensiven Stammspieler, der in den vergangenen Wochen fest in die Planungen von Trainer Ralph Hasenhüttl eingebunden war. Ein Ausfall über mehrere Wochen oder gar Monate würde die Kaderplanung erheblich beeinflussen, zumal der VfL in der kommenden Zeit in Bundesliga und Pokal gleichermaßen gefordert ist.

Eine positivere Diagnose gibt es bei Andreas Skov Olsen. Der dänische Offensivspieler hatte ebenfalls im Pokalspiel verletzungsbedingt vorzeitig das Feld verlassen müssen. Untersuchungen ergaben jedoch, dass keine schwerwiegende Verletzung am Sprunggelenk vorliegt. Skov Olsen soll zeitnah wieder ins Training einsteigen können.

Damit ist zumindest auf den Offensivreihen des VfL keine längere Schwächung zu erwarten. Für die Defensive hingegen wird Hasenhüttl nun umplanen müssen. In den kommenden Wochen dürfte es verstärkt auf Alternativen aus dem Kader ankommen, um den Ausfall von Vavro zu kompensieren.