VfL Wolfsburg: Modernisierung mit Weitblick
Neue Sitzschalen werten die Volkswagen Arena nachhaltig auf
Die Volkswagen Arena präsentiert sich in neuem Gewand: Mit dem Austausch von rund 21.000 Sitz- und Rückenschalen im Public-Bereich hat der VfL Wolfsburg einen weiteren Schritt zur Modernisierung seines Stadions vollzogen. Ziel der Maßnahme ist es, den Stadionbesuch langfristig komfortabler, optisch ansprechender und nachhaltiger zu gestalten.
Moderne Optik auf bewährter Struktur
Nach über zwei Jahrzehnten intensiver Nutzung waren die bisherigen Kunststoffsitze stark beansprucht. Statt einer vollständigen Erneuerung der Konstruktion setzte der Klub auf Ressourcenschonung: Die vorhandenen Traversen- und Stahlrahmen blieben erhalten und bilden weiterhin das stabile Fundament der Bestuhlung. Ergänzend wurden rund 1.200 Varioseats zurückgebaut und durch neue Klappsitze ersetzt, die sich harmonisch in das überarbeitete Gesamtbild einfügen.
Die Arbeiten erfolgten zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 in mehreren Bauabschnitten. Dabei stand die uneingeschränkte Durchführung des Spielbetriebs im Mittelpunkt. Zwischen den Heimspielen wurden die betroffenen Bereiche bearbeitet, rechtzeitig geräumt und vor den Partien vollständig gereinigt sowie sicher nutzbar gemacht. Die frühzeitige Planung erwies sich als entscheidend, um Modernisierung und Spielbetrieb miteinander zu vereinbaren.
In Zusammenarbeit mit dem Hersteller NowyStyl entstand ein zeitgemäßes Sitzdesign, das vor der Serienfertigung mithilfe von 3D-gedruckten Prototypen getestet wurde. Die neuen Sitze zeichnen sich durch eine kantigere Formensprache, vergrößerte Rückenschalen und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus. Brandschutz- und Materialstandards erfüllen höchste Anforderungen und gewährleisten eine langfristige Nutzung.
Farbkonzept als Gemeinschaftsprojekt
Die Farbgestaltung wurde in enger Abstimmung zwischen Vereinsbereichen und Fans entwickelt. Das Ergebnis verbindet die grün-weiß-grüne Markenwelt des VfL Wolfsburg mit einer klar strukturierten Stadionoptik. Ein kräftiges Moosgrün im Unterrang ergänzt das Hellgrün im Oberrang, das das bisherige Grau ersetzt und dem Innenraum eine frische, einheitliche Wirkung verleiht.
Nachhaltigkeit im Fokus
Ein zentrales Leitprinzip des Projekts war die Nachhaltigkeit. Durch die Weiternutzung der Unterkonstruktion konnten rund 500 Tonnen Material eingespart werden. Zusätzlich wurden die ausgebauten Sitzschalen fachgerecht recycelt, neue Kunststoffteile mit einem hohen Rezyklatanteil produziert und ein Teil der alten Sitze als Erinnerungsstücke an Fans verkauft oder an Partnervereine weitergegeben.
Mit der Modernisierung der Bestuhlung setzt die Volkswagen Arena ein sichtbares Zeichen für Zukunftsfähigkeit, Ressourcenschonung und Fanorientierung – und stärkt ihren Anspruch, ein modernes und nachhaltiges Fußballstadion zu sein.