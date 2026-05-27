VfL Wolfsburg meldet sich nach dem Abstieg zu Wort Klub kündigt schonungslose Analyse und Konsequenzen an von red · Heute, 16:37 Uhr · 0 Leser

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Mit deutlichen Worten hat sich der VfL Wolfsburg nach dem Abstieg aus der Bundesliga an Fans, Mitarbeitende und Partner gewandt. In einem emotionalen Vereins-Statement spricht der Klub von einem „sehr schweren Moment“ und räumt eine insgesamt enttäuschende Saison ohne Umschweife ein.

„Diese Saison ist unsere Mannschaft nahezu alles schuldig geblieben“, heißt es in der Mitteilung. Die sportlichen Ziele seien klar verfehlt worden, die Konsequenz daraus sei nun der Gang in die 2. Bundesliga. Dank an die Fans trotz enttäuschender Saison Besonders hob der Verein die Unterstützung der Anhänger hervor. Trotz der schwierigen Spielzeit hätten die Fans die Mannschaft sowohl zuhause als auch auswärts begleitet – oftmals, ohne sportlich viel zurückzubekommen.

„Diese Treue ist nicht selbstverständlich“, betont der Klub. Der Support der Wolfsburger Anhänger sei „erstklassig“ gewesen und habe die Bundesliga verdient gehabt. Gerade in einer Saison voller Rückschläge hatte sich die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans mehrfach als wichtiger Stabilitätsfaktor erwiesen. Auch in den entscheidenden Wochen des Abstiegskampfs sowie während der Relegation blieb die Unterstützung in der Volkswagen Arena und bei Auswärtsspielen konstant hoch.