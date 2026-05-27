VfL Wolfsburg leitet personellen Umbruch ein Sechs Spieler verlassen den Klub nach dem Bundesliga-Abstieg von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der VfL Wolfsburg hat die ersten personellen Konsequenzen nach dem Abstieg aus der Bundesliga gezogen. Wie der Verein mitteilte, werden sechs Spieler den Klub verlassen. Damit beginnt bei den Niedersachsen der angekündigte Umbruch für die kommende Zweitliga-Saison.

Vier Abgänge betreffen zunächst Leihspieler: Jeanuel Belocian kehrt zu Bayer 04 Leverkusen zurück, Adam Daghim schließt sich wieder dem FC Red Bull Salzburg an, Jenson Seelt geht zurück zum AFC Sunderland und Jesper Lindström beendet seine Zeit in Wolfsburg ebenfalls nach nur einer Saison und kehrt zur SSC Neapel zurück. Wind und Paredes verabschieden sich nach mehreren Jahren Besonders ins Gewicht fallen allerdings die festen Abgänge von Jonas Wind und Kevin Paredes. Beide verlassen den VfL nach viereinhalb Jahren.

Wind entwickelte sich in dieser Zeit zu einer der prägenden Offensivfiguren der Wolfsburger. Der dänische Nationalspieler absolvierte insgesamt 124 Pflichtspiele für die Grün-Weißen und erzielte dabei 35 Treffer. Gerade in schwierigen Phasen gehörte der Angreifer regelmäßig zu den wichtigsten Offensivkräften des Teams. Auch Kevin Paredes verlässt den Verein. Der US-Amerikaner kam auf 65 Pflichtspieleinsätze und vier Tore im Wolfsburger Trikot. Immer wieder hatte der Flügelspieler seine Dynamik und Vielseitigkeit angedeutet, wurde jedoch auch mehrfach von Verletzungen und Formschwankungen zurückgeworfen.