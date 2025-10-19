VfL Wolfsburg kassiert vierte Pleite in Serie

Der VfL Wolfsburg hat auch das erste Spiel nach der Länderspielpause verloren. Gegen den VfB Stuttgart unterlag die Mannschaft von Trainer Paul Simonis am Samstag mit 0:3 (0:1). Es war bereits die vierte Niederlage in Folge für die Niedersachsen, die über weite Strecken kaum Zugriff auf das Spiel bekamen.

Stuttgart bestimmte die Partie von Beginn an, während der VfL tief stand und nur vereinzelt Offensivakzente setzen konnte. Das 0:1 fiel in der 35. Minute: Tiago Tomas, einst selbst im Wolfsburger Trikot, köpfte nach einer kurz ausgeführten Ecke zur Führung ein. Nach der Pause erhöhte der VfB durch Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) – beide nach konsequent ausgespielten Angriffen.

Simonis reagierte mit mehreren Wechseln, brachte unter anderem Sael Kumbedi (Pflichtspieldebüt) und Andreas Skov Olsen, doch echte Wende brachte das nicht. Wolfsburgs beste Phase kurz vor Schluss blieb ohne Ertrag – Jonas Wind traf nur den Außenpfosten.

„Stuttgart war aggressiver und dominanter – sie haben verdient gewonnen“, sagte Simonis. „Uns fehlt derzeit das Selbstvertrauen.“