VfL Wolfsburg bindet zwei Nachwuchstalente fest an den Profikader

Starke Leistungen als Türöffner Kerim-Lindland und Saelen hatten sich in den vergangenen Monaten durch konstante Leistungen im U20-Team empfohlen. Mehrfach wurden sie bereits in das Training der Profimannschaft eingebunden und sammelten erste Erfahrungen im Pflichtspielbetrieb. Auch im Wintertrainingslager auf Malta gehörten beide zum Aufgebot und nutzten dort die Gelegenheit, sich auf höherem Niveau zu präsentieren. Sportlich konnten sie bereits Akzente setzen: Kerim-Lindland kam bislang auf drei Pflichtspieleinsätze für die Wölfinnen – zwei in der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie einen im DFB-Pokal. Saelen absolvierte bisher eine Partie im Pokalwettbewerb.

Förderung mit klarer Perspektive Mit der festen Anbindung an den Profikader verfolgt der VfL Wolfsburg ein doppeltes Ziel. Zum einen sollen die Spielerinnen frühzeitig an die Anforderungen des Spitzenfußballs herangeführt werden, zum anderen bleibt die enge Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich erhalten. Die Hauptspielzeiten der beiden Offensivkräfte werden weiterhin in der U20 liegen, um regelmäßige Wettkampfpraxis zu gewährleisten. Lerch lobt Einsatz und Entwicklung Cheftrainer Stephan Lerch sieht in der Entscheidung eine logische Konsequenz aus den gezeigten Leistungen: „Seit dem Sommer haben sich Anny und Linnea durch enormen Fleiß, Ehrgeiz und ihre stetige Weiterentwicklung konsequent empfohlen. In der U20 haben sie durch ihre Trainings- und Spielleistungen immer wieder überzeugt und bereits Kurzeinsätze, unter anderem in der Bundesliga und im Pokal, erfolgreich absolviert.“