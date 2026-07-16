VfL Wolfsburg bindet Arasniewicz langfristig Nach ihrer Leihsaison bleibt Weronika Arasniewicz dauerhaft bei den Wölfinnen von red · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die Frauen des VfL Wolfsburg setzen weiter auf junge Talente und haben Weronika Arasniewicz fest verpflichtet. Nachdem die Mittelfeldspielerin zur Saison 2025/26 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Wolfsburg gewechselt war, machten die Verantwortlichen nun von der vereinbarten Kaufoption Gebrauch. Die 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2028 und wird künftig fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders sein.

Mit der Verpflichtung belohnt der VfL die positive Entwicklung der Nachwuchsspielerin, die in ihrer ersten Saison für die U20 in der 2. Frauen-Bundesliga wertvolle Spielpraxis sammelte. Auch international auf sich aufmerksam gemacht Nicht nur im Verein, sondern auch auf internationaler Ebene machte Arasniewicz zuletzt den nächsten Schritt. Im März feierte die gebürtige Warschauerin ihr Debüt für die polnische A-Nationalmannschaft und kam in der WM-Qualifikation zu ihren ersten Einsätzen.

Bei der U19-Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gehörte sie ebenfalls zu den Leistungsträgerinnen ihres Landes. Die Mittelfeldspielerin absolvierte alle drei Turnierpartien und erzielte dabei zwei Treffer. Belohnung für eine starke Entwicklung „Ich freue mich sehr, meinen Weg beim VfL Wolfsburg weiterzugehen. Das Vertrauen, das der Verein mir entgegenbringt, bedeutet mir sehr viel und motiviert mich zusätzlich“, sagte Arasniewicz nach ihrer festen Verpflichtung. Ihr Ziel sei es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.