VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern: 2 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen

Foto: IMAGO / Jan Huebner

Das wäre doch etwas: Du bist beim ersten Heimspiel der Saison 2026/2027 in der 2. Bundesliga des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Volkswagen Arena dabei und verfolgst das Spiel der Wölfe zusammen mit einer Person deiner Wahl auf der Haupttribüne. Nicht nur das: Zu zweit dürft ihr die Vorzüge im VIP-Bereich genießen, angefangen von zwei tollen Sitzplätzen auf der Tribüne bis hin zum leckeren Essen. Dieser Traum kann wahr werden, denn FuPa verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Match, das am Samstag, 8. August, um 20.30 Uhr beginnt.