Der VfL Witzhelden II ließ es am Sonntag krachen. – Foto: privat

VfL Witzhelden II steigt in die Kreisliga B auf (mit Video) Kreisliga C Solingen: Der Spitzenreiter VfL Witzhelden II ist nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen und will nun auch die Meisterschaft einfahren.

Der VfL Witzhelden II hat es geschafft! Nach dem 4:0 am Sonntag gegen Genclerbirligi Opladen II ist die Mannschaft von Trainer Stephan Grallert nicht mehr von einem Aufstiegsplatz der Solinger Kreisliga C zu verdrängen und geht in der kommenden Saison in der Solinger Kreisliga B an den Start, als Resultat einer großartigen Saison.

Gästewiderstand half nicht mehr Gestern, 13:00 Uhr VfL Witzhelden Witzhelden II Genclerbirligi Opladen Gencler O. II 4 0 Abpfiff In der letztlich entscheidenden Partie wollten die Gäste es dem Aufsteiger noch einmal so schwierig wie möglich machen, verstärkten sich etwa mit Mustafa Uzun und zwei weiteren Offensivspielern aus der Ersten Mannschaft. Doch das half an diesem Tag alles nicht, weil Witzheldens Keeper Niklas Schwolle einen Sahnetag erwischte, selbst vom Elfmeterpunkt aus von den Gästen nicht überwunden wurde. Bei den Witzheldenern hingegen schnürten Jetmir Bujupi, seit Wochen in bestechender Form, und Sebastian Langkau jeweils einen Doppelpack, so dass die Party danach starten konnte.

Partystimmung nach dem 4:0 "Unser Zug hatte an diesem Sonntag definitiv keine Bremse und so haben wir völlig verdient gewonnen. Obwohl es von der Unruhe und Disziplin gesehen unser schlechtester Auftritt war. Einige der Jungs waren wie von der Tarantel gestochen, keine Ahnung, was da los war. Aber selbst ich habe noch mehr gebrannt als sonst. Nun ist es also durch, und ich bin echt stolz auf jeden aus meinem Team. Diese Jungs haben sich das absolut verdient, und ich mir meine Bierdusche nach dem Spiel", erklärte Grallert, der schon vor einigen Wochen erklärt hatte, im Falle des Aufstiegs Trainer der Zweitvertretung zu bleiben.