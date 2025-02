VfL Witzhelden II siegt spektakulär – Bujupi trifft dreifach

Richrath kämpft, doch Witzhelden bleibt eiskalt

Zunächst fielen keine Treffer, dann folgte eine spektakuläre Phase unmittelbar vor der Halbzeit: In der 36. Minute brachte Bujupi die Gäste in Führung, doch die Antwort folgte prompt: Philipp Geraets glich nur eine Minute später aus. Doch Witzhelden ließ sich nicht beeindrucken: Wieder war es Bujupi, der die erneute Führung erzielte (38.). Noch vor der Pause erhöhte Sebastian Langkau auf 3:1 (45.).

Richrath kam mit viel Druck aus der Kabine – und wurde belohnt. Niklas Paul Kreft verkürzte auf 2:3 (50.), doch Witzhelden hielt dagegen. In der 72. Minute schnürte Bujupi seinen Dreierpack und stellte den alten Abstand wieder her. Richrath gab sich jedoch nicht geschlagen: Dennis Guttmann machte es mit seinem Treffer in der 90. Minute nochmal spannend, doch der Schlusspfiff beendete die Hoffnungen des Heimteams.

Grallert: „Jeder hat das Feuer angenommen“

Nach dem Spiel zeigte sich VfL-Coach Grallert stolz auf seine Mannschaft, schließen fehlten gegen Richrath einige Akteure. "Gralli" sagte nach dem Spiel:

„Es war wie erwartet ein heißes Spiel, gegen einen Gegner, der oben mitspielen will. Wir haben dagegengehalten und das Spiel angenommen – das war wichtig! Gerade das Feuer hat jeder meiner Jungs kapiert und umgesetzt. Der Sieg war absolut verdient.“

Witzhelden bleibt damit weiter an der Spitze der Tabelle und kann die Karnevalswoche trainingsfrei genießen. Danach wartet das Spitzenspiel gegen den DV Solingen III.

TuSpo Richrath II – VfL Witzhelden II 3:4

TuSpo Richrath II: Pascal Rösgen, Niklas Paul Kreft, Maximilian Hoheisel, Umut Sezer Kayi, Rene Marius Bugiel, Philipp Geraets, Maximilian Knaack (25. Dennis Guttmann), Nils Sekulla, Aras Dabagh, Chadi Rifai, Semiy Yalcin - Trainer: Nico Rüping

VfL Witzhelden II: Niklas Schwolle, Moritz Wolf, Kevin Schmitz, Bastian Diefenbach, Marc Zimmermann, Leon Filter, Jonah Maurice Gimbel, Stefan Boenig, Sebastian Langkau (75. Jannik Morsch), Jetmir Bujupi (87. Markus Koss), Nagip Bujupi (75. Max Jeremy Potou) - Trainer: Stephan Grallert

Zuschauer: 20

Tore: 0:1 Nagip Bujupi (36.), 1:1 Philipp Geraets (37.), 1:2 Nagip Bujupi (38.), 1:3 Sebastian Langkau (45.), 2:3 Niklas Paul Kreft (50.), 2:4 Nagip Bujupi (72.), 3:4 Dennis Guttmann (90.)