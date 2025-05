Der VfL Witzhelden bleibt in Feierstimmung. – Foto: privat

VfL Witzhelden II jetzt auch Meister Kreisliga C Solingen: Das 6:1 nach 0:1-Rückstand beim SSV Lützenkirchen III machte den Titelgewinn perfekt.

Als Aufsteiger in die Kreisliga B stand die Zweitvertretung des VfL Witzhelden bereits seit der Vorwoche fest, nun ist auch die Meisterschaft der Solinger Kreisliga C unter Dach und Fach - und das kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt, denn am kommenden Wochenende hat der VfL spielfrei und kann so ausgiebig seine Erfolge in der noch laufenden Spielzeit feiern.

Fix wurde die Meisterschaft am Sonntag durch einen klaren 6:1-Sieg beim SSV Lützenkirchen III, bei dem das Team es sich aber nicht leicht machte. Denn zur Pause führte der Gastgeber durch Lukas Duda mit 1:0, und die Witzheldener dezimierten sich vor der Pause mit glatt Rot. Nach dem Seitenwechsel gelang Sebastian Langkau dann aber ein Dreierpack, zudem trafen Bastian Diefenbach und Jetmir Bujupi. "Robin Jerome Dunkel machte mit seinem Elfer in der 83. Minute endgültig den Deckel drauf, hat sich der Junge absolut verdient. Die erste Halbzeit war katastrophal, mit dem Höhepunkt der Roten Karte gegen Kevin Schmitz und dem Pausenrückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner dann mit zehn Mann an die Wand genagelt. Ganz in meinem Sinne zusammengerissen und als Team Fußball gespielt. Nun sind wir Meister! Völlig verdient, und voller Stolz auf dieses Team. Mein Dank gilt auch Nils Schröder und Mirko Beblik, einfach Danke, Jungs!