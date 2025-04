VfL Witzhelden II ganz nah am Aufstieg in die Solinger Kreisliga B

Der VfL Witzhelden II stürmt weiter unaufhaltsam in Richtung Kreisliga B. Am Dienstagabend gab es einen klaren 5.1-Erfolg beim BSC Union Solingen III. Damit hat die Mannschaft von Trainer Stephan Grallert nun elf Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger DV Solingen III, der ebenso noch fünf Spiele auszutragen hat wie die Witzheldener. Man könnte also auch sagen, dass es aktuell keine Anzeichen dafür gibt, dass der Spitzenreiter dieses Polster noch verspielen könnte.

Bereits in der Vorwoche hatte Grallert angekündigt, auch in der kommenden Saison Coach des Teams bleiben zu wollen, wenn der Aufstieg denn auch wirklich gelingen sollte ( wir berichteten hier ). Sein Team scheint nun alles dafür tun zu wollen. Bereits am Sonntag gab es einen 5:2-Erfolg gegen den TuS Quettingen III, bei dem Jetmir Bujupi mit drei Treffer herausstach. "Die ersten 30 Minuten waren ganz nach meinem Geschmack, danach machen wir es leider wieder zu kompliziert und verlieren unsere klare Linie", erklärte der Coach, der auch nach klaren Siegen immer versucht, sein Team noch besser zu machen. Ein positiver Einstand war es auch für die neuen Hoodys, die das JD Bergische Pflegeteam zur Verfügung gestellt hatte.

Am Dienstag folgte dann das 5:1 beim BSC Union III, bei dem Bujupi dann einfach vier weitere Treffer folgen ließ - und so nun mit 21 Toren auf Platz drei der Liga-Torschützenliste vorgerückt ist. Da will also offenbar jemand seinen Trainer behalten. Nun steht also erst einmal die Osterpause auf dem Plan, ehe dann am 27. April der Versuch unternommen werden dürfte, Genclerbirligi Opladen II die nächsten Eier ins Nest zu legen. Bei idealem Verlauf, der DV Solingen III empfängt bereits zwei Stunden zuvor den TuS Quettingen III, könnte dann bereits die Meisterschaft gefeiert werden. Wahrscheinlich sind es ja sogar zwei Aufsteiger (sogar drei wären ohne Absteiger aus der Bezirksliga denkbar). Und Platz zwei könnte schon am Donnerstagabend so gut wie sicher sein, wenn die SSVg Haan II bei TuSpo Richrath II verlieren sollte.