VfL Winterbach: Frischer Wind an der Seitenlinie von Patrick Schwarz · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Verlinkte Inhalte KL A1 Rems/Murr/Hall

Nach einer intensiven Phase der Planung und Neuausrichtung freuen wir uns, heute den sportlichen Neustart unserer aktiven Herren-Mannschaft für die nächste Saison bekannt geben zu können. Unser Ziel ist es, auf dem Platz wieder als geschlossene Einheit aufzutreten und die Werte des Vereins – Leidenschaft und Zusammenhalt – zu verkörpern. Ab heute lassen wir alles Alte hinter uns. Wir drücken den Reset-Knopf!

Wir haben nächste Saison die Chance, als Team neu zusammenzuwachsen und zu zeigen, was wirklich in uns steckt. Es geht nicht darum, was in diesem Jahr passiert ist, sondern darum, was wir ab der nächsten Saison gemeinsam aufbauen wollen. Mit Martin Schaser, Jens Weinle und Patrick Schwarz konnte der Verein ein erfahrenes Trainerteam als neue Coaches für den aktiven Bereich gewinnen. Sie treten die Nachfolge von Michael Martin an und werden ab der nächsten Saison die Geschicke der ersten Mannschaft leiten.