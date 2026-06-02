VfL Winterbach: Frischer Wind an der Seitenlinie

Nach einer intensiven Phase der Planung und Neuausrichtung freuen wir uns, heute den sportlichen Neustart unserer aktiven Herren-Mannschaft für die nächste Saison bekannt geben zu können.
Unser Ziel ist es, auf dem Platz wieder als geschlossene Einheit aufzutreten und die Werte des Vereins – Leidenschaft und Zusammenhalt – zu verkörpern. Ab heute lassen wir alles Alte hinter uns. Wir drücken den Reset-Knopf!
Wir haben nächste Saison die Chance, als Team neu zusammenzuwachsen und zu zeigen, was wirklich in uns steckt. Es geht nicht darum, was in diesem Jahr passiert ist, sondern darum, was wir ab der nächsten Saison gemeinsam aufbauen wollen.
Mit Martin Schaser, Jens Weinle und Patrick Schwarz konnte der Verein ein erfahrenes Trainerteam als neue Coaches für den aktiven Bereich gewinnen. Sie treten die Nachfolge von Michael Martin an und werden ab der nächsten Saison die Geschicke der ersten Mannschaft leiten.
„Wir haben ein Trainerteam gesucht, das unserer Philosophie teilt und die Mannschaft sowohl taktisch als auch menschlich weiterentwickeln kann“, erklärt die Abteilungsleitung.
Für das Trainerteam steht vor allem der Teamgeist im Vordergrund: „Wir freuen uns auf die Arbeit mit den Jungs. Wir wollen einen mutigen Fußball spielen und als geschlossene Einheit auftreten, mit der sich der ganze Verein identifizieren kann.“ Neben der sportlichen Weiterentwicklung liegt ein besonderes Augenmerk darauf, junge Talente aus der eigenen Jugend erfolgreich in den aktiven Bereich zu integrieren.
Der gesamte Verein heißt das Trainerteam herzlich willkommen und wünscht Ihnen für die anstehenden Aufgaben in der kommenden Saison viel Erfolg und ein glückliches Händchen.
Wir laden alle Fans und Unterstützer ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Packen wir es an!