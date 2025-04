VfL Wingst und Germania Cadenberge bauen Zusammenarbeit aus

Aktuell kämpft die 1. Herren des VfL Wingst in der Kreisliga Cuxhaven um den Klassenerhalt. Mit sechs Punkten Vorsprung auf dem ersten Abstiegsplatz stehen die Chancen, auch in der kommenden Saison in der Liga anzutreten, gut. Germania Cadenberge belegt in der 1. Kreisklasse I den zweiten Platz. Beide Vereine sind auch mit einer zweiten Mannschaft in der 2. Kreisklasse vertreten. Im Altherrenbereich und in der Jugend arbeiten beide Vereine bereits zusammen.

„Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und die Möglichkeit, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit im Alt-Herrenbereich auf den Seniorenbereich auszuweiten“, erklärten die Abteilungsvorsitzenden der beiden Vereine auf Social Media. „Die JSG hat bereits gezeigt, wie gut die Integration der beiden Vereine funktioniert, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch mehr erreichen können.“ Die Identität und Tradition der einzelnen Clubs soll weiterhin gewahrt bleiben, während die Vorteile einer größeren Spielgemeinschaft genutzt werden.