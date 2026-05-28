VfL Willich und VfB Uerdingen kämpfen um die Bezirksliga

Der Vorteil liegt beim VfB. – Foto: Daniel Bender

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag entscheidet sich, ob der VfB Uerdingen in die Bezirksliga aufsteigt - zumindest vorzeitig. Beim VfL Willich kann der Tabellenzweite im Topspiel alles klar machen, bei einer Niederlage würde Willich den direkten Vergleich gewinnen und es ginge mit Spannung in den letzten Spieltag.

Spieltext VfR Fischeln II - TSV Meerbus. III

Spieltext Schiefbahn - TSV Kaldenk.

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr SC Waldniel SC Waldniel FC Hellas Krefeld FC Hellas 15:30 PUSH

Spieltext SC Waldniel - FC Hellas

Spieltext TSV Bockum II - Hülser SV

Spieltext VfL Willich - VfB Uerding.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuS Gellep TuS Gellep TuRa Brüggen Brüggen II 15:00 PUSH

Spieltext TuS Gellep - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III

So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II

So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten

So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel

So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep

So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich

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