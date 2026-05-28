 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

VfL Willich und VfB Uerdingen kämpfen um die Bezirksliga

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag entscheidet sich, ob der VfB Uerdingen in die Bezirksliga aufsteigt - zumindest vorzeitig. Beim VfL Willich kann der Tabellenzweite im Topspiel alles klar machen.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der Vorteil liegt beim VfB.
Der Vorteil liegt beim VfB. – Foto: Daniel Bender

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Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag entscheidet sich, ob der VfB Uerdingen in die Bezirksliga aufsteigt - zumindest vorzeitig. Beim VfL Willich kann der Tabellenzweite im Topspiel alles klar machen, bei einer Niederlage würde Willich den direkten Vergleich gewinnen und es ginge mit Spannung in den letzten Spieltag.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Morgen, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
20:00
Spieltext SC Niederkr. - Anadolu

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - SC Hinsbeck

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
13:00
Spieltext VfR Fischeln II - TSV Meerbus. III

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:00live
Spieltext Schiefbahn - TSV Kaldenk.

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
15:30
Spieltext SC Waldniel - FC Hellas

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
13:00
Spieltext TSV Bockum II - Hülser SV

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:15live
Spieltext VfL Willich - VfB Uerding.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:00
Spieltext TuS Gellep - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

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