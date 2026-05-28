VfL Willich und VfB Uerdingen kämpfen um die Bezirksliga

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag entscheidet sich, ob der VfB Uerdingen in die Bezirksliga aufsteigt - zumindest vorzeitig. Beim VfL Willich kann der Tabellenzweite im Topspiel alles klar machen, bei einer Niederlage würde Willich den direkten Vergleich gewinnen und es ginge mit Spannung in den letzten Spieltag.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep
So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
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