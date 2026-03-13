 2026-03-13T07:45:35.464Z

VfL will Kurs Aufstiegsrunde halten – Kaiserau im Aufwind mit Kurt

von Sebastian Alves · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

LL Westfalen St. 3

Heute, 19:30 Uhr
VfL Kamen
SuS Kaiserau
VORBERICHT | Landesliga 3

VfL Kamen – SuS Kaiserau

Freitag, 13.03.2026, 19:30 Uhr | Sportplatz Kamen

Fakten:
  • Rasenfreigabe: Der Rasen ist von der Stadt Kamen freigegeben und das bei Fritz-Walter-Wetter.
  • Kulisse: Hinspiel vor mehr als 600 Zuschauern, es wird windig und nass. Daher wohl keine vierstelligen Zuschauerzahlen.
  • Hinspiel: Kamen spielbestimmend, doch Kaiserau traf - VfL dreht die Partie nach Rückstand in der zweiten Halbzeit.
  • Tabelle/Form: VfL auf Platz 2 (35 Pkt., 43 Tore), Kaiserau 16. (meiste Gegentore, 46) – Kaiserau zuletzt 7 Punkte aus 5 Spielen und zuletzt erstmalig seit Oktober zu null.

Das Wetter wird bei nachlassendem böigen Wind und vorherigem Dauerregen seinen Teil auf Rasen beitragen, wenn bei 6°C und leichtem Regen gespielt wird. Zweite Bälle werden ein Schlüssel.

Das Stadtderby ist das Highlight der Rückrunde, beide wollen und müssen Punkten. Kamen will Platz 2 um in die Aufstiegsrelegation zu gelangen, Kaiserau will den Lauf fortsetzen und Punkte Richtung Nichtabstiegsplätze sammeln. Für Kamen wäre ein Punkt als Favorit zu wenig, für Kaiserau sicherlich ein starkes Zeichen.

Tarik Kurt nach seiner Ankunft in Kaiserau als Knipser mit 3 Toren in 3 Spielen, er wird zum X-Faktor für dieses Spiel. Sein Impact ist sofort spürbar. Die Kamener Offensive um Gohr und Demir setzt dagegen mit 2,39 Toren im Schnitt/Spiel. Auch wenn Kamen Favorit ist, will Kaiserau dem Nachbarn ein Bein stellen. Selbst bei einem Abstieg wäre der Derby-Erfolg das absolute Saison-Highlight.

Voraussichtliche Aufstellungen:

VfL Kamen - 3-5-2

Tor: Kiranyaz

Abwehr: Kilinc - Kurtulus - Stefanidis

Mittelfeld: Demircan - Celik - Kocakus -Ugur - Demir

Sturm: Gohr - Skrijelj

Bank: Schlee, Ücüncü, Kurtulus, Jurkiewicz, Oxe, Karaduman, Mochuliak

SuS Kaiserau - 4-5-1

Tor: Trebing

Abwehr: Schulz - Steffen - Suzano - Cakmak

Mittelfeld: Oijako - Lleshaj - Seifert - Milcarek - Schiedel

Sturm: Kurt

Bank: Beßmann - Lohmann - Kovalenko - Waschescio - Schuster - Pospiech - Hill - Yörük - Pebler - Hülsmann - Yurdakul