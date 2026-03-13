VfL will Kurs Aufstiegsrunde halten – Kaiserau im Aufwind mit Kurt

Das Wetter wird bei nachlassendem böigen Wind und vorherigem Dauerregen seinen Teil auf Rasen beitragen, wenn bei 6°C und leichtem Regen gespielt wird. Zweite Bälle werden ein Schlüssel.

Das Stadtderby ist das Highlight der Rückrunde, beide wollen und müssen Punkten. Kamen will Platz 2 um in die Aufstiegsrelegation zu gelangen, Kaiserau will den Lauf fortsetzen und Punkte Richtung Nichtabstiegsplätze sammeln. Für Kamen wäre ein Punkt als Favorit zu wenig, für Kaiserau sicherlich ein starkes Zeichen.

Tarik Kurt nach seiner Ankunft in Kaiserau als Knipser mit 3 Toren in 3 Spielen, er wird zum X-Faktor für dieses Spiel. Sein Impact ist sofort spürbar. Die Kamener Offensive um Gohr und Demir setzt dagegen mit 2,39 Toren im Schnitt/Spiel. Auch wenn Kamen Favorit ist, will Kaiserau dem Nachbarn ein Bein stellen. Selbst bei einem Abstieg wäre der Derby-Erfolg das absolute Saison-Highlight.

Voraussichtliche Aufstellungen:

VfL Kamen - 3-5-2

Tor: Kiranyaz

Abwehr: Kilinc - Kurtulus - Stefanidis

Mittelfeld: Demircan - Celik - Kocakus -Ugur - Demir

Sturm: Gohr - Skrijelj

Bank: Schlee, Ücüncü, Kurtulus, Jurkiewicz, Oxe, Karaduman, Mochuliak

SuS Kaiserau - 4-5-1

Tor: Trebing

Abwehr: Schulz - Steffen - Suzano - Cakmak

Mittelfeld: Oijako - Lleshaj - Seifert - Milcarek - Schiedel

Sturm: Kurt

Bank: Beßmann - Lohmann - Kovalenko - Waschescio - Schuster - Pospiech - Hill - Yörük - Pebler - Hülsmann - Yurdakul