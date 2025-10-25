VfL will in Schweinfurt zurück in die Spur finden

Am Samstag reist der VfL Osnabrück zum 1. FC Schweinfurt 05 nach Unterfranken (Anpfiff: 16:30 Uhr). Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Hoffenheim II wollen die Lila-Weißen beim Aufsteiger wieder an ihre zuvor starken Leistungen anknüpfen.

Der Traditionsverein aus Schweinfurt zählt zu den beiden Liganeulingen der Saison. Nach Jahren in der Regionalliga Bayern gelang den „Schnüdeln“ im vergangenen Sommer unter Trainer Victor Kleinhenz die Rückkehr in den Profifußball. Der 34-Jährige, früher Jugendtrainer beim FC Augsburg, steht für mutigen Offensivfußball und setzt stark auf Spieler aus der Region. Elf Akteure stammen aus der eigenen Jugend, dazu kehrten mit Johannes Geis und Manuel Wintzheimer zwei bekannte Namen nach Unterfranken zurück.

Die Schweinfurter befinden sich nach einem ordentlichen Saisonstart inzwischen in einer massiven Krise. Sechs Niederlagen in Folge und 30 Gegentore in zehn Spielen sind die schwächste Bilanz der Liga. Besonders anfällig zeigt sich die Defensive in den zweiten 45 Minuten, in denen bereits 17 Treffer fielen. Damit trifft am Samstag die anfälligste Abwehr auf die beste Defensive der 3. Liga: Der VfL kassierte bislang nur zehn Gegentore.

Zu den prägenden Figuren gehört zudem Kevin Fery, der seit 2012 für den FCS spielt und hinter Aues Martin Männel der zweitdienstälteste Profi der Liga ist. Auch Sebastian Müller, einst für ein halbes Jahr an den VfL ausgeliehen, zählt zu den Leistungsträgern und war in der Vorsaison mit zwölf Toren und zehn Vorlagen Topscorer seines Teams.

Auch disziplinarisch ist der Aufsteiger am Limit. Mit vier Platzverweisen und 38 Gelben Karten belegt Schweinfurt den letzten Platz der Fairnesstabelle. Offensiv hakt es ebenfalls: Aus 200 Torschüssen resultierten lediglich sieben Tore, was einer Trefferquote von 3,5 Prozent entspricht – dem schlechtesten Wert der Liga.

Der VfL, der am vergangenen Wochenende erstmals zu Hause ohne Punkt blieb, will in Schweinfurt wieder die gewohnte Stabilität finden. Kapitän Jannik Müller, bislang in jeder Minute auf dem Platz, betonte im Spieltagsinterview: „Die erste Heimniederlage hat wehgetan, aber wir wissen, was wir besser machen müssen. Entscheidend wird sein, wieder kompakt zu stehen und vorne unsere Chancen zu nutzen.“

Historisches Duell und Erinnerungen

Das letzte Pflichtspiel der Osnabrücker im Sachs-Stadion datiert aus der Saison 1990/91, als der VfL in der 2. Bundesliga beide Begegnungen souverän gewann – auswärts 3:0 und zu Hause 2:0. Nach über 35 Jahren kommt es nun zum Wiedersehen.

Auch zwei aktuelle VfL-Spieler verbinden positive Erinnerungen mit dem Gegner: David Kopacz traf 2022 im Landespokal-Viertelfinale für Würzburg gegen Schweinfurt, Kevin Schumacher erzielte in den Aufstiegsspielen 2021 mit dem TSV Havelse den entscheidenden Treffer zum 1:0. Beide waren zuletzt auch beim 3:1-Testspielsieg gegen den Hamburger SV erfolgreich, bei dem Kopacz doppelt traf.

Schweinfurts Trainer Kleinhenz muss gleich auf vier Akteure verzichten: Pius Krätschmer (Gelbsperre), Leonard Langhans (Außenbandriss), Erik Shuranov (Muskelfaserriss) und Fabio Luque-Notaro (Innenbandriss) fehlen.

Beim VfL kehrt Bernd Riesselmann nach überstandener Erkältung zurück. Damit steht Timo Schultz erstmals seit Wochen wieder der komplette Kader zur Verfügung.

Kapitän Jannik Müller betont die defensive Grundordnung als Schlüssel: „Wir müssen von Beginn an konzentriert sein und dürfen dem Gegner keine Räume für Konter geben. Dann werden sich vorne automatisch Chancen ergeben.“

Cheftrainer Timo Schultz warnt vor dem angeschlagenen Aufsteiger: „Schweinfurt hat sicher mehr Qualität, als der Tabellenstand aussagt. Sie spielen mutig, hatten aber zuletzt wenig Spielglück. Wir müssen hellwach sein und unser Spiel durchbringen – dann bin ich optimistisch, dass wir etwas mitnehmen.“