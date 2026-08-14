VfL will gegen Magdeburg die ersten Punkte einfahren

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Der 1. FC Magdeburg geht nach einem personellen Umbruch in die neue Zweitliga-Saison. 14 Spieler verließen den Verein im Sommer, darunter die Innenverteidiger Marcus Mathisen und Jean Hugonet. Für sie rückten Paul Jaeckel von Preußen Münster und Anselmo Garcia MacNulty vom PEC Zwolle in die Mannschaft.

Neben den Neuzugängen setzt der Verein auf bewährte Kräfte. Dominik Reimann, Tobias Müller und Baris Atik verlängerten ihre Verträge. Atik kam in der vergangenen Saison auf sechs Tore und elf Vorlagen. Noch treffsicherer war Mateusz Zukowski, der trotz einer Fußoperation erst Ende November in die Saison einstieg. In 21 Einsätzen erzielte er 17 Treffer und bereitete drei weitere vor.

Trainer Petrik Sander, der im vergangenen Herbst zunächst interimsweise und anschließend dauerhaft das Amt übernahm, muss damit eine neu formierte Mannschaft stabilisieren. In der vergangenen Saison belegte der FCM mit 39 Punkten den 14. Tabellenplatz. Besonders auswärts war Magdeburg erfolgreich und sammelte 22 Punkte auf fremden Plätzen.

Damit erlebte der FCM einen denkbar schlechten Start. Die sechs Gegentore gegen Braunschweig bedeuteten die höchste Auftaktniederlage einer Mannschaft in der eingleisigen 2. Bundesliga in diesem Jahrtausend. Zusätzlich sorgten Magdeburg und Osnabrück für eine ungewöhnliche Premiere: Erstmals gab es am ersten Spieltag der eingleisigen 2. Bundesliga zwei Partien mit jeweils mindestens sieben Toren.

Auch zum Auftakt der neuen Spielzeit war Zukowski erfolgreich. Bei der 1:6-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig erzielte er den einzigen Magdeburger Treffer – nach Vorarbeit von Atik.

Der VfL verlor beim 3:4 in Heidenheim ebenfalls, hinterließ dabei aber einen anderen Eindruck. Zweimal kamen die Osnabrücker nach einem Rückstand zurück und erzielten durch Niklas Wiemann und David Kopacz den zwischenzeitlichen Ausgleich. Robin Meißner verkürzte in der Nachspielzeit per Handelfmeter noch auf 3:4.

Für Timo Schultz überwogen deshalb trotz der Niederlage die positiven Ansätze. Gegen Magdeburg soll nun der erste Ertrag folgen.

Dabei können die Osnabrücker auf ihre Heimstärke bauen. Im Jahr 2026 hat der VfL bislang kein Pflichtspiel vor eigenem Publikum verloren. Die letzte Niederlage an der Bremer Brücke datiert vom 20. Dezember 2025, als sich Osnabrück dem VfB Stuttgart II mit 1:2 geschlagen geben musste.

Für zusätzliche Optionen in der Offensive sorgt seit Montag Daniel Kofi Kyereh. Der 30-Jährige bringt reichlich Zweitligaerfahrung mit und kennt Schultz aus gemeinsamen Zeiten beim FC St. Pauli. Ob der Neuzugang bereits gegen Magdeburg auflaufen kann, ist allerdings noch offen.

Lange auf einen Sieg gewartet

Gegen den FCM hat der VfL zudem eine Negativserie zu beenden. Die beiden Zweitliga-Duelle der Saison 2023/24 entschieden die Magdeburger für sich beziehungsweise endeten ohne Sieger. In Osnabrück gewann der FCM 2:0, in Magdeburg gab es ein 1:1.

Wettbewerbsübergreifend wartet der VfL inzwischen seit sieben Pflichtspielen auf einen Erfolg gegen die Elbestädter. Der bislang letzte Sieg liegt exakt zehn Jahre zurück: Am 13. August 2016 setzte sich Osnabrück in der 3. Liga mit 3:2 durch. 8.722 Zuschauer waren damals dabei.

Am Samstag wird die Bremer Brücke ausverkauft sein. Die Unterstützung von den Rängen soll der Mannschaft helfen, den positiven Eindruck aus den starken Phasen in Heidenheim in die erste Heimpartie mitzunehmen.

„Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel. Es ist ein toller Gegner mit Magdeburg, sie haben tolle Spieler, gerade vorne mit Zukowski und Atik, wirklich das Non-Plus-Ultra der Liga. Meine Jungs haben Bock, die brennen, die haben das Spiel abgeschüttelt. Wir konnten natürlich auch ein paar positive Sachen mitnehmen. Jetzt geht es zu Hause an der Bremer Brücke los und wir wollen unbedingt gewinnen“, sagte Schultz auf der Homepage des Vereins.

Dabei sieht der VfL-Trainer die Eingespieltheit seines Teams als möglichen Vorteil. „Gerade der Faktor Eingespieltheit ist zum Saisonstart ein großer Vorteil. Die Jungs, die das letzte Saison gut gemacht haben, haben es auch in der Vorbereitung gut gemacht. Trotzdem hat man dann auch hintenraus gesehen, dass ein paar Neuzugänge, die auf den Platz gekommen sind, uns auch ein paar Elemente geben können, die wir vorher nicht im Kader hatten. Dementsprechend wird es für uns gegen Magdeburg darum gehen, einen guten Mix zu finden.“

Zwei Ausfälle beim FCM

Magdeburg muss auf Herbert Bockhorn verzichten, der nach seiner Roten Karte gegen Braunschweig gesperrt ist. Zudem fehlt Lubambo Musonda aufgrund eines Achillessehnenrisses.

Beim VfL steht Jonathan Wensing nach seiner Muskelverletzung wieder für Laufeinheiten auf dem Platz, ist für das Heimspiel aber noch keine Option. Ob Kyereh bereits sein Debüt feiern kann, soll kurzfristig im Austausch zwischen Spieler und Trainerteam entschieden werden.

Anpfiff an der Bremer Brücke ist am Samstag um 13 Uhr. Für den VfL geht es dabei um mehr als die ersten Punkte der Saison: Mit einem Heimsieg könnte Osnabrück zugleich seine Heimserie fortsetzen und eine seit zehn Jahren anhaltende Durststrecke gegen Magdeburg beenden.