VfL Wildeshausen verliert 1:2 gegen Holthausen/Biene Steffen Schepers trifft doppelt

Knappes Ding von Biene

Der Tabellenführer hat heute in Wildeshausen ein sehr umkämpftes Spiel knapp mit 2:1 gewonnen. Wittekind Wildeshausen hat erwartungsgemäß sehr defensiv agiert und des SV Holhausen/Biene wenig Raum gelassen. Trotzdem gelang es dem Spitzenreiter bereits in der 21. Minute in Führung zu gehen. Steffen Schepers erzielte das Tor nach schöner Vorarbeit von Dennis Tengen. Biene hatte in der Folge das Spiel im Griff, kassierte aber kurz vor der Halbzeit den überraschenden Ausgleich durch Mattes Hehr. Nils Zumbeel hatte einen Abschlag direkt auf Mattes Hehr geschlagen, der bekommt den Ball an die Hand und von dort geht der Ball ins Biener Gehäuse. Trotz aller Proteste aus Holthausen wurde der Treffer gegeben, weil der Schiedsrichter das Handspiel nicht gesehen hatte.

Nach der Pause kam Holthausen dann noch zum Siegtreffer, ebenfalls wieder durch Steffen Schepers, der einen Freistoß vorbei an Freund und Feind ins Tor legen konnte.