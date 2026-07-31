VfL Wildeshausen geht "gebeutelt" ins Aufsteigerduell mit Pewsum

– Foto: Dominique Kulhoff

Für den TuS Pewsum und den VfL Wildeshausen beginnt die neue Landesliga-Saison direkt mit einem Duell zweier Aufsteiger. Beide Teams wollen zum Auftakt etwas Zählbares mitnehmen.

Die Gastgeber fiebern ihrer Rückkehr in die Landesliga entgegen. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Nach einer langen Vorbereitung wollen wir im ersten Landesligaspiel seit neun Jahren alles raushauen und einen bestmöglichen Auftakt in die neue Saison ermöglichen“, sagt TuS-Trainer Jonas Petersen. Vor heimischer Kulisse wolle seine Mannschaft „unsere Qualität auf den Platz bringen und als Team alles auf dem Platz lassen“.

Auch der VfL Wildeshausen reist mit einer klaren Zielsetzung nach Ostfriesland. „Die Zielsetzung ist es in Pewsum, gegen einen Mitaufsteiger natürlich was mitzunehmen“, erklärt Trainer Marcel Bragula. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass seine Mannschaft vor einer schwierigen Aufgabe steht: „Wir wissen aber auch, dass es ein schwieriges Auswärtsspiel ist, wie gefühlt jedes Spiel in der Liga.“

Zuletzt standen sich beide Teams in der Landesliga-Saison 16/17 gegenüber. Damals endete ein Duell Remis, das andere gewann Wildeshausen.

Personell müssen die Gäste allerdings einige Ausfälle verkraften. „Von der Personallage ist es so, dass wir schon ziemlich gebeutelt sind von Verletzungen. Es fehlen schon einige Spieler“, so Bragula. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich: „Wir haben trotzdem immer noch einen vernünftigen Kader.“