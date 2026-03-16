– Foto: Christoph Kulhoff

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 brachte spannende Partien und wichtige Entscheidungen. Spitzenreiter VfL Wildeshausen setzte sich deutlich durch, während GVO Oldenburg und Wilhelmshavener SC Frisia ebenfalls siegten. Im Mittelfeld sorgten torreiche Remis für Spannung, und die Kellerteams sammelten wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

VfL Wildeshausen untermauerte eindrucksvoll die Tabellenführung mit einem 5:1-Heimsieg über VfR Wardenburg. Die Hausherren dominierten das Spiel von Beginn an und zeigten eine stabile Defensive kombiniert mit präzisem Offensivspiel. Wardenburg konnte kaum Gegenwehr leisten und muss den Rückstand in der Tabelle weiter aufholen. Mit diesem Kantersieg setzt Wildeshausen ein deutliches Signal an die Verfolger.

In einer turbulenten Partie trennten sich Heidmühler FC und FC Hude mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Beide Teams zeigten Offensivstärke, wobei Hude immer wieder zurückkam, nachdem Heidmühler FC in Führung gegangen war. Für die Tabelle bedeutet das einen kleinen Rückschlag für beide, da sie weiterhin im Mittelfeld verharren. Die Zuschauer bekamen ein unterhaltsames Torfestival zu sehen.

Wilhelmshavener SC Frisia setzte sich auswärts knapp gegen VfL Oldenburg II durch. Die Gäste zeigten sich effizient vor dem Tor, während Oldenburg II trotz guter Chancen nur einmal erfolgreich war. Mit dem Sieg klettert Frisia auf den 5. Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Oldenburg II hingegen bleibt im Mittelfeld gefangen und muss die nächsten Spiele punkten.

TV Jahn Delmenhorst holte ein wertvolles Unentschieden gegen 1. FC Nordenham. Die Gäste gingen zweimal in Führung, doch Jahn Delmenhorst zeigte Kampfgeist und konnte jeweils ausgleichen. Für Nordenham bedeutet das einen kleinen Rückschlag im oberen Mittelfeld, während Delmenhorst sich weiter von den Abstiegsrängen absetzt. Ein spannendes Spiel, das beide Teams als Punktgewinn verbuchen können.

GVO Oldenburg setzte sich auswärts knapp mit 1:0 gegen VfL Stenum durch. Die Partie war eng umkämpft, doch Oldenburg nutzte eine der wenigen Chancen eiskalt. Mit diesem Sieg bleibt GVO auf dem 2. Tabellenplatz und hält den Druck auf Spitzenreiter Wildeshausen hoch.