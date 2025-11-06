VfL Weiße Elf Nordhorn verpflichtet Wunschtrainer Karsten Ennen

Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat für die kommende Bezirksliga-Saison einen personellen Coup gelandet: Karsten Ennen (36) wird neuer Cheftrainer und tritt die Nachfolge von Frank Westerink an, der den Verein drei Jahre lang geführt hat. Ennen wechselt vom ASC GW Wielen nach Nordhorn und soll die sportliche Entwicklung des Klubs weiter vorantreiben.

Teammanager Julian Stein zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Verpflichtung und machte deutlich, wie gezielt der VfL bei der Trainerwahl vorgegangen ist: „Karsten stand schon seit Jahren auf meiner Liste, weil er perfekt in unser Profil eines ambitionierten Trainers mit B-Lizenz passt. Er hat beim ASC einen super Job gemacht und war von Anfang an unsere absolute Wunschlösung. Wir haben alles darangesetzt, ihn für den VfL zu begeistern – ohne eine andere Option in Betracht zu ziehen, weil für mich klar war: Wir wollen nur Karsten. Das war nicht einfach, da der ASC ein sehr gut geführter Verein ist.“

Mit der Verpflichtung des 36-Jährigen setzt der VfL ein deutliches Signal in Richtung Kontinuität, Nachwuchsförderung und langfristigem Mannschaftsaufbau. Ennen bringt Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit beim ASC GW Wielen mit, wo er in den vergangenen Jahren laut Vereinsangaben „hervorragende Arbeit geleistet hat und mit seiner Fachkompetenz, seinem Teamgeist und seiner Leidenschaft überzeugt hat.“

Vereinsstrategie: Menschliche und strukturelle Weiterentwicklung

Auch der 1. Vorsitzende Volker Friese stellte bei der Vorstellung Ennnens die strategische Ausrichtung des Vereins in den Mittelpunkt. Friese betonte, dass es nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern um eine ganzheitliche Entwicklung gehe:

„Wir wollen den VfL Weiße Elf sportlich, menschlich und strukturell weiterentwickeln. Dafür brauchen wir Menschen, die diesen Anspruch teilen – sich selbst, die Spieler und den gesamten Verein weiterzubringen. Mit Frank wurde hier eine hervorragende Basis geschaffen, und mit Karsten Ennen folgt nun die nächste Stufe dieser Entwicklung. Diese Philosophie, gemeinsam auf und neben dem Platz zu wachsen, prägt unseren Verein.“

Die Erwähnung von Frank Westerink unterstreicht, dass der Verein die Arbeit des scheidenden Trainers wertschätzt und die neue Verpflichtung als Ausbau eines bereits begonnenen Prozesses versteht.

Der neue Trainer: Motivation und Perspektive

Karsten Ennen selbst zeigte sich in seiner Antrittsrede dankbar für die Möglichkeit und offen in Bezug auf die Herausforderungen:

„Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leichtgefallen, da ich mich beim ASC sehr wohlgefühlt habe. Dennoch reizt mich die Chance, bei einem so gut aufgestellten Verein wie dem VfL Weiße Elf in der Bezirksliga zu arbeiten und die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“

Ennen bringt dem Verein nach Vereinsangaben Fachkompetenz, Teamgeist und Leidenschaft mit — Attribute, die den Klubverantwortlichen offenbar besonders wichtig sind.

Kader- und Nachwuchspolitik: Fokus auf Eigengewächse

Sportlich will der VfL weiterhin stark auf die eigene Jugend setzen: Der Verein plant, Talente aus dem eigenen Nachwuchs schrittweise in den Herrenbereich zu integrieren. Ergänzend dazu ist die punktuelle Verstärkung durch „ein bis zwei externe Spieler“ möglich, um gezielt Qualität und Tiefe im Kader zu schaffen. Mit Ennen als neuem Trainer soll dieser integrative Weg fortgesetzt werden — verbunden mit einer klaren sportlichen Handschrift und einer nachhaltigen Entwicklung junger Spieler.

Mit der Verpflichtung von Karsten Ennen beginnt für den VfL Weiße Elf Nordhorn eine neue Etappe, die als Fortführung und Ausbau der Arbeit der vergangenen Jahre verstanden wird. Ennen übernimmt die Verantwortung nach drei Jahren unter Frank Westerink und steht vor der Aufgabe, die Balance zwischen Kontinuität und frischem Impuls zu finden — zum Wohle der Mannschaft, der Jugendförderung und der strukturellen Weiterentwicklung des Vereins. Die Mitglieder, Verantwortlichen und Fans dürfen gespannt auf die erste Saison mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie sein.