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Ligabericht
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VfL Weidenhausen verliert Derby und seinen Toptorjäger
Teaser KOL NORD: +++ Adil Ibrovic verletzt sich beim 0:3 gegen Silberg/Eisenhausen schwer, SG Nordkreis sorgt mit dem 2:0 gegen Spitzenreiter Stadtallendorf II für die nächste Sensation +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Nordkreis sorgt in der Fußball-Kreisoberliga Nord für die nächste Sensation. Nach dem 6:0-Kantersieg gegen die SF/BG Marburg II am Mittwoch bezwang der Aufsteiger am Sonntag auch Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II mit 2:0. Tragisch endete das Zwischenhoch des VfL Weidenhausen, der bei der 0:3-Niederlage im Hinterland-Derby gegen die SG Silberg/Eisenhausen seinen Toptorschützen früh durch eine schwere Verletzung verlor. Der Gladenbacher SC gewann in Amöneburg 2:1 durch ein Tor in der Nachspielzeit.